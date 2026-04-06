Lycka omsorg AB söker personal till hemtjänsten i Norrköping
Vill du arbeta i en verksamhet där trygghet, kvalitet och omtanke går hand i hand?
Brinner du för att skapa en meningsfull vardag för personer i sin vardag - och söker ett arbete där du verkligen gör skillnad? Då kan du vara den vi söker.
Lycka omsorg AB är en privat utförare av hemtjänst sedan 2011. Vi finns i flera kommuner och har öppnat nu i Norrköping. Hos oss arbetar du i ett engagerat team med fokus på den äldre individens behov, önskemål och livskvalitet.
Vår ledstjärna är att varje människa ska mötas med värdighet, respekt och värme - varje dag.

Publiceringsdatum: 2026-04-06

Dina arbetsuppgifter
• Serviceinsatser, HSL-insatser samt omvårdnad enligt biståndsbeslut
• Dokumentation enligt gällande rutiner
• Samarbete med chef, kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper
Arbetstiderna är dag, kväll och helg enligt schema.
Vi kan ha kunder som är rökare eller har husdjur.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, vårdbiträde eller har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg/hemtjänst och vill arbeta hos oss i Norrköping.
Vi önskar att du har god lokalkännedom i Norrköpings kommun
Tjänsten är till en början en behovsanställning men målet är visstidsanställning eller tillsvidareanställning.Kvalifikationer
• B-körkort, Måste framgå i ansökan
• Mycket goda kunskaper i svenska språket - både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
• God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
• Ansvarstagande, flexibel och trygg i yrkesrollen
• Att man kan cykla
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där du blir sedd och där ditt arbete gör skillnad
• Hos oss arbetar vi som ett team!!
• Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
• Lön enligt överenskommelse
• En närvarande och stöttande chef
• En meningsfull vardag där du gör skillnad för våra kunder
Så här söker du:
Skicka in din ansökan redan idag
Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev
Chefs referens
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi begär alltid in registerutdrag från Polisen innan anställning så om du blir kallad på intervju beställ registerutdraget direkt för att korta rekryterings tiden.
OBS Intervjuer och anställning kommer att genomföras löpande så skicka in din ansökan redan idag
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Ansökningar mottages via mail
E-post: norrkoping@lyckaomsorg.se Arbetsgivare Lycka omsorg AB
(org.nr 556919-6768), https://lyckaomsorg.se/
Albrektsvägen 67B (visa karta
)
603 50 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Sandra Leontiou norrkoping@lyckaomsorg.se Jobbnummer
9838246