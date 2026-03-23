Lv 6 söker Gruppchefer och soldater till Materielunderhållssektionen
Försvarsmakten / Militärjobb / Halmstad Visa alla militärjobb i Halmstad
2026-03-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Materielunderhållsektionen
Materielunderhållssektionen är en del av Logistikenheten vid Luftvärnsregementet, Lv 6. Vid Materielunderhållssektionen utförs underhåll på Försvarsmaktens markmateriel vid Halmstad Garnison. Detta innebär underhåll i form av tillsyner, reparationer, driftstöd samt materielundersökning. Det utförs såväl i verkstadsmiljö som i fältmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som GSS/K vid materielunderhållssektionen kommer du huvudsakligen att arbeta med felsökning, reparationer och underhåll av fordon och sambandsmateriel i både verkstadsmiljö och i fältmiljö. Du kommer även genomföra verksamhet som syftar till att bibehålla dina allmänna soldatkunskaper. Befattningen ställer höga krav på god teknisk förståelse och färdighet, samt god initiativ- och samarbetsförmåga.
Som gruppchef eller mekaniker har du i grunden en inriktning mot ett område och ett materielspecifikt system. Detta innebär att du i huvudsak arbetar inom ett visst teknikområde, utifrån vad du har för grundläggande kompetens och har intresse för. Exempelvis att du arbetar som systemmekaniker inom sambands området, fordonsmekaniker eller elkraftsmekaniker. Som gruppchef har du däremot ett större övergripande ansvar, utöver praktiskt arbete, ansvar för uppföljning, dokumentering, planering och arbetsledning på gruppnivå.
Just nu söker TekA Muhs personal till följande befattningar:
• Gruppchef
• Reparationsgruppchef
• Bärgningsgruppchef
• Fordonsmekaniker
• Motorredskapsmekaniker
• Pansarterrängbilsmekaniker
• Bandvagnsmekaniker
• Systemtekniker samband
• Systemmekaniker samband
• Elkraftsmekaniker
• Elkraftsmekaniker klimat
• Bärgningssoldat Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
Godkänd militär grundutbildning
Utbildning på AK5
Körkort B
Godkänd gymnasial utbildning företrädesvis inom teknik, men alternativt annan inriktning, utbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande
Kompetens inom sökt befattning, kompetens inom teknisk tjänst i Försvarsmakten.
Militära förarbevis i olika kategorier för lastbil, släp, hjullastare, truck, minibuss etc.
Civilt C & CE- körkort.
Plutonbefäls-eller gruppbefälsutbildad i Försvarsmakten.Dina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar självständigt likväl som i grupp. Som gruppchef, tekniker eller mekaniker är du strukturerad, beslutsam samt har en förmåga att göra goda avvägningar och prioriteringar. Vi söker dig som agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet. Du samarbetar effektivt med andra, delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information samt stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål. Du visar prov på specialistkompetens och sakkunskap inom det egna yrkesområdet och utvecklas kontinuerligt i yrkesrollen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Erbjuds du inte ditt förstahandsval finns möjlighet att utvecklas inom organisationen om du visar engagemang och duglighet.Övrig information
Din ansökan består av urvalsfrågor, en kort text om vad du gör idag samt en beskrivning av vem du är. Detta kan du göra i fritext om du inte har möjlighet att ladda upp ett CV och personligt brev.
Anställningsformen kontinuerligt anställt gruppbefäl eller soldat (GSS/K) har en längd på åtta år med möjlighet till förlängning i fyra år till, totalt 12 år. Anställningen inleds med sex månaders provanställning då bland annat fysiska krav och krav på B-körkort kommer ställas för fortsatt anställning.
Preliminär start för anställning 2026-07-01 eller enligt enskild överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Samuel Aadli, sektionschef
Telefonnummer: 070-143 20 56
Mail: samuel.aadli@mil.se
Magnus Collander, stf sektionschef
Telefonnummer: 076-853 62 77
Mail: magnus.collander@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Axel Tanner
OFR/S Senadin Sela
SEKO Jörgen Stehn
SACO Patrik Hansén
Samtliga nås via växeln 010-852 10 00
Är du intresserad att jobba hos oss? Ansök senast 2026-04-17
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9812047