Lv 6 söker förrådsman/kvinna till insatsorganisations-sektionen.
2026-01-12
Är du en person med stor drivkraft som vill ha ett spännande arbete med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter? Då ser vi dig som en lämplig medarbetare i vårt team på Logistikenheten (LogE) i Halmstad. Vi söker nya kollegor till befattningen förrådskvinna/man, där uppgiften är att leverera logistikstöd till förbanden i Halmstad Garnison.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Tjänsten innebär arbeten i mindre arbetslag i ett av våra förråd. Vi levererar service i form av paketering av materiel inför transport, materieltransporter och förrådshållning av militär utrustning. Truckkörning i våra förråd sker dagligen. I arbetet ingår även inventering och administrativa arbetsuppgifter i våra redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP). Samt i viss utsträckning underhåll av förrådsställd materiel. Vår vardag är präglad av varierande arbetsuppgifter, framåtanda och lagarbete.
Arbetslaget består idag av 13 personer
Egenskaper och erfarenheter
Vi söker dig som har ett sinne för ordning, service och är ansvarstagande. Du trivs med att arbeta både administrativt och praktiskt och vi ser initiativ- och samarbetsförmåga som två viktiga egenskaper hos dig. God datorvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter är ett krav. Då tjänsten kan vara fysiskt anstängande ser vi att du bedriver friskvård i olika former för att medvetet främja en god hälsa hos dig själv. Dessutom har du förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
• Godkänd Gymnasial utbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete
• God datorvana
• B-körkort
Meriterande
• Genomfört GMU/värnplikt med godkänt resultat
• Tidigare erfarenhet av arbete med redovisning och förrådsarbete, kännedom om militär materiel
• Erfarenhet och intresse för fordonsteknik och enklare mekaniska arbeten
• Körkortsbehörighet BE*C*CE
• Militärt förarbevis
• Behörighet för stödbens- och motviktstruck
• Erfarenhet av försvarsmaktens redovisningssystem PRIO och LIFTErsättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort
Halmstad. Resor och kortare tjänstgöring på annan ort kan förekomma. Övrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ange i din ansökan om du har åberopat företrädesrätt till återanställning. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Jonas Krook, sektionschef, 010 825 10 00.
Fackliga företrädare:
SACO: Patrik Hansén
SEKO: Yvonne Assarsson
OFR/S: Senadin Sela
OFR/O: Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010 825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-02. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
