Luotea söker Styr- och reglertekniker - Stockholm
2026-01-21
Är du en självgående styr- och reglertekniker som dessutom har några års erfarenhet inom yrket? Luotea söker en tekniker som kommer arbeta för ett av våra sjukhusuppdrag i Stockholm. Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Luotea i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet och sysselsätter ca 1100 medarbetare. Företagets nettoomsättning 2024 var 1 300 MSEK.
Luotea är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.
Luoteas kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare inom kundsegmenten omsorg/sjukvård, infrastruktur, samhällsfastigheter, bostäder, industri, logistik, kontor och handel.
Tjänsten
Som Styr och Regler tekniker ansvarar du för tillsyn, skötsel, optimering och felavhjälpande underhåll av fastigheter och dess tekniska systems styr- och reglerfunktioner. B-körkort är ett krav. Du har daglig kommunikation med kund, medarbetare och leverantörer. Du kommer vara del av en organisation med bl a Drifttekniker, Elektriker, Kyltekniker, Snickare och Energitekniker som är dedikerade mot kunden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Injustering av styr- och reglerfunktioner för optimal drift av värme, kyla och ventilation.
• Driftövervakning, larmhantering och optimering via styr-, regler- och övervakningssystem.
• Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd och andra viktiga parametrar.
• Felsökning, service och underhåll.
• Ta fram och föreslå förbättringsåtgärder och alternativa lösningar inom fastighetsautomation.
• Behjälplig av analyser kring energi- och mediauppföljning.
Vem är du?
Vi ser att du är en driven person som söker förbättringsmöjligheter och för dialog kring dessa med berörda kontaktytor. Du ser nyttan av att arbeta planerat och strukturerat, där du har förmåga att arbeta förebyggande istället för händelsestyrt. Du är serviceinriktad och har en positiv karaktär. Du är även duktig på att kommunicera med olika människor där du inser vikten av att ha god dialog kring pågående arbeten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom automation/styr- och reglerteknik. Du har erfarenhet av praktisk reglerteknik och programmering inom DUC alternativt PLC. Du har kunskap om styr- och övervakningssystem och olika typer av reglerfunktioners påverkan på inomhusklimat och driftstrategier.
• Förståelse för styrsystems uppbyggnad och nivåer, systemtillgänglighet, modern/smart teknik, skillnaden mellan traditionella och öppna system.
• Processförståelse för värme, kyla, ventilation och styr- och reglersystems klimatpåverkan och funktionalitet.
• VVS-regulatorers vanligaste funktioner. Exempelvis minbegränsningsfunktioner och frysvaktsfunktioner.
• Förstå grundläggande reglertekniska begrepp, symboler och terminologi enligt svensk standard.
• Kunskap inom el.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Lindh Ineheim på asa.ineheim@luotea.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
