Lunds östra stadsförsamling söker präst inrikt. barn, familj & konfirmand

Med Närvarande - Bedjande - Försonande som ledord tar Svenska kyrkan i Lund nya steg inför framtidens utmaningar. Svenska kyrkan i Lund är ett pastorat med 7 församlingar, 1 domkyrka, 15 kyrkor varav en samarbetskyrka med EFS, 3 kapell, och 2 förskolor, begravningsverksamhet och ett kansli.
Dessutom har vi Sjukhuskyrka, Familjerådgivning och Diakonicentral. Här finns drygt 200 anställda och en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda. Kyrkorådet har det övergripande ansvaret och all verksamhet leds av domprosten. I varje församling finns församlingsråd och församlingsherde. Vi är en kyrka med gudstjänsten i centrum och vi finns i livets alla skeden; vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.Vi söker en präst med inriktning barn- och familj samt konfirmand, vilka är två av församlingens noder som vi satsar särskilt mycket på de kommande åren. Du är med i vår verksamhet med särskilt fokus på St Hans och Norra fäladen, och har här även konfirmander i vår populära konfirmandgrupp Jag är. Du har också utåtriktade kontakter mot samhället runt omkring kopplat till barn och unga. Du har regelbundet gudstjänster och kyrkliga handlingar i våra kyrkor och i pastoratets kapell. I alla våra verksamheter och gudstjänster arbetar vi målmedvetet med öppenhet, inkludering och låga trösklar, och med en tydlig kärna i Jesus Kristus.
Lunds östra stadsförsamling
Vi är en spännande blandning av stadsdelskyrka och landsortskyrka i nordöstra och östra Lund. I församlingen finns fyra kyrkor från sent 1200-tal till 1990-tal: Stora Råby, Sankt Knut, Maria Magdalena och Sankt Hans. Församlingen täcker in de expanderande områdena Brunnshög och Råbylund, och är Lunds folkrikaste. Vi är ett 25-tal anställda medarbetare, varav sju i prästkollegiet, och många ideella.
Om dig
Vi söker dig som är präst i Svenska kyrkan, som är teologiskt förankrad och som har ett kreativt nytänkande som kan omsättas i praktiken. Du är driven, utåtriktad, nyfiken och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, och skapar och underhåller kontakter och relationer. Du är van vid att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, och kommer med nya idéer, initiativ och angreppssätt. Vi sätter stort värde på din samarbetsförmåga och ser att du relaterar till andra människor på ett lyhört och öppet sätt.
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026
Har du skyddade personuppgifter? Läs mer här om hur du söker tjänsten.
För dig med skyddade personuppgifter vill Lunds pastorat erbjuda en så säker ansökningsprocess som möjlighet. Du ska inte ansöka digitalt. För att minimera antalet personer hos arbetsgivaren som har åtkomst till dina personuppgifter ber vi dig att kontakta växeln på telefon: 046-71 87 00 och be om att bli kopplad till HR. HR kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Välkommen att ta kontakt!
Referenser: Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annons-och rekryteringsföretag.
För information om våra fackliga företrädare ber vi att du kontaktar
HR-avdelningen på telefon:
046-71 87 02 eller 046-71 87 04 Ersättning
Enl överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Svenska kyrkan i Lund Kontakt
Församlingsherde
Marcus Nylander marcus.nylander@svenskakyrkan.se +4646718781 Jobbnummer
