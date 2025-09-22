Lunchkock till Restaurang Brazilia KTH Campus Stockholm

Decevic Restaurangservice AB / Kockjobb / Stockholm
2025-09-22


Restaurang Brazilia söker nu en självgående och erfaren lunchkock till vårt köksteam! Vi serverar dagligen över 280 luncher måndag till fredag i hjärtat av KTH Campus i Stockholm. Vår inriktning är husmanskost och internationella bufférätter - smakrik, vällagad mat med hög kvalité och god service.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Om tjänsten
Anställningsform: Heltid

Arbetstider: Måndag-Fredag, kl. 08:00-17:00

Arbetsplats: Restaurang Brazilia, KTH Campus, Stockholm



Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga bufférätter (svensk husman och internationella rätter)

Planera och ansvara för dagens luncher

Säkerställa god hygien och ordning i köket

Arbeta både självständigt och i team

Delta i dagliga rutiner som prep, servering, städ och kvalitetskontroll


Vi söker dig som

Har dokumenterad erfarenhet som lunchkock, gärna från bufférestaurang

Är självgående, ansvarstagande, effektiv och organiserad

Har god samarbetsförmåga men även trygg i att arbeta självständigt

Har kunskap om livsmedelshygien och rutiner i professionellt kök

Talar svenska eller engelska


Vi erbjuder

En stabil heltidstjänst i ett högt tempo med härlig stämning

Ett professionellt köksteam med stark laganda

Möjlighet att bidra med egna idéer i menyn

Centralt läge i en livlig campusmiljö

Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan snarast möjligt. Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: info@restaurangbrazilia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Decevic Restaurangservice AB (org.nr 556573-3085)
Brinellvägen 64 (visa karta)
114 28  STOCKHOLM

Jobbnummer
9521185

