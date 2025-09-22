Lunchkock till Restaurang Brazilia KTH Campus Stockholm
2025-09-22
Restaurang Brazilia söker nu en självgående och erfaren lunchkock till vårt köksteam! Vi serverar dagligen över 280 luncher måndag till fredag i hjärtat av KTH Campus i Stockholm. Vår inriktning är husmanskost och internationella bufférätter - smakrik, vällagad mat med hög kvalité och god service.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Anställningsform: Heltid
Arbetstider: Måndag-Fredag, kl. 08:00-17:00
Arbetsplats: Restaurang Brazilia, KTH Campus, Stockholm Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga bufférätter (svensk husman och internationella rätter)
Planera och ansvara för dagens luncher
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Arbeta både självständigt och i team
Delta i dagliga rutiner som prep, servering, städ och kvalitetskontroll
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som lunchkock, gärna från bufférestaurang
Är självgående, ansvarstagande, effektiv och organiserad
Har god samarbetsförmåga men även trygg i att arbeta självständigt
Har kunskap om livsmedelshygien och rutiner i professionellt kök
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder
En stabil heltidstjänst i ett högt tempo med härlig stämning
Ett professionellt köksteam med stark laganda
Möjlighet att bidra med egna idéer i menyn
Centralt läge i en livlig campusmiljö
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan snarast möjligt. Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: info@restaurangbrazilia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Decevic Restaurangservice AB
(org.nr 556573-3085)
Brinellvägen 64 (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9521185