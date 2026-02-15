Lunchkock sökes till Ingarö Golf Säsong apriloktober
Bold Head Restaurants AB / Kockjobb / Värmdö Visa alla kockjobb i Värmdö
2026-02-15
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bold Head Restaurants AB i Värmdö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Lunchkock sökes till Ingarö Golf - Säsong april-oktober
Vill du arbeta i en fantastisk miljö på Värmdö och vara med och skapa en uppskattad lunchupplevelse för våra gäster? Nu söker vi en Lunchkock till restaurangen på Ingarö Golf för säsongen april till oktober.
Vi är ett sammansvetsat och glatt team som har drivit restaurangen framgångsrikt i fem år. Du kommer arbeta i ett stort, modernt och välutrustat kök med härliga kollegor och många återkommande gäster.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Du ansvarar för lunchserveringen och säkerställer att vi dagligen levererar:
Klassisk svensk husmanskost
Vällagad mat med det lilla extra
Jämn och hög kvalitet
Effektiv service även under högt tempo
Tjänsten innebär planering av lunchmeny, förberedelser, tillagning samt ansvar för struktur och ordning under lunchserveringen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av husmanskost
Är trygg i köket och kan arbeta självständigt
Klarar av stress och högt tempo
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har passion för matlagning och kvalitet
Hos oss får du arbeta i en positiv miljö där laganda och arbetsglädje är viktigt. Vi värdesätter engagemang, ansvar och stolthet i det man levererar på tallriken.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: restaurang@igk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunchkock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bold Head Restaurants AB
(org.nr 559293-7329)
Fågelviksvägen 1 (visa karta
)
134 64 INGARÖ Arbetsplats
Ingarö Bistro, Golfrestaurang Jobbnummer
9743199