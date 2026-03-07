Lunchkock sökes säsong 2026 (heltid / deltid / extra vid behov)
Är du en trygg och erfaren kock som gillar struktur, kvalitet och klassisk svensk matlagning? Vill du arbeta i ett kök där du själv är med och skapar ordning, rutiner och flyt i det dagliga arbetet?
Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en lunchkock till säsongen 2026. Tjänsten är en säsongsanställning med start i mitten av april och kan vara heltid, deltid eller extra vid behov. Arbetet sker enligt schema och omfattar både vardagar och helger.Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Som lunchkock hos oss ansvarar du för den dagliga lunchproduktionen och bidrar till att köket fungerar effektivt, organiserat och med jämn kvalitet.
Arbetet innebär att du:
• Lagar svensk husmanskost med fokus på kvalitet, smak och tempo
• Planerar och tar fram lunchmenyer
• Ansvarar för beställning av råvaror och lagerkontroll
• Arbetar aktivt med struktur, ordning och planering i köket
• Säkerställer att rutiner för hygien, egenkontroll och livsmedelssäkerhet följs
• Deltar vid behov i förberedelser inför event och arrangemang
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som kock
Är trygg i svensk husmanskost och lunchproduktion i volym
Är strukturerad och van att planera inköp och produktion
Har god kunskap om livsmedelslagstiftning, egenkontroll och temperaturhantering
Förstår och arbetar enligt miljö- och hälsoskyddsmyndighetens krav
Är stabil, punktlig och har hög arbetsmoral
Klarar ett högt arbetstempo utan att tumma på kvalitet
Vi erbjuder
• En stabil arbetsplats i naturskön golfmiljö
• Ett sammansvetsat och professionellt team
• Säsongsanställning med möjlighet till heltid, deltid eller extra
Viktig information - läs innan du söker
Kontrollera via Google Maps var restaurangen ligger och säkerställ att du faktiskt kan ta dig till och från jobbet innan du skickar din ansökan.
Restaurangen ligger utanför Bro och saknar kollektivtrafik i närheten. Du behöver därför ha egen bil eller annat fungerande sätt att pendla.
Läs hela annonsen noggrant så att du tydligt förstår vilken tjänst du söker innan du ansöker.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till:jobb@willing.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: jobb@willing.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willing Stockholm AB
(org.nr 559307-4536)
Jurstagårdsvägen 2 (visa karta
)
197 91 BRO Arbetsplats
Bro-Bålsta Golfrestaurang Jobbnummer
9783221