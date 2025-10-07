Lunchkock sökes deltid till restaurang i Frösunda, Solna start omgående

IL Frösunda AB / Restaurangbiträdesjobb / Solna
2025-10-07


Vi söker en erfaren och självgående kock på deltid som ansvarar för lunchserveringen. Rollen innebär att planera, förbereda och tillaga dagens lunch med hög kvalitet och god presentation.

Publiceringsdatum
2025-10-07

Dina arbetsuppgifter
Tillaga dagens lunch från förberedelse till servering
Planera och variera lunchmenyn efter säsong och råvaror
Hålla köket rent och organiserat
Bidra till en positiv gästupplevelse

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som kock, gärna inom lunchservering
Självständig och effektiv under tidspress
Svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av husmanskost, italienska rätter och kebabrätter

Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad med känsla för kvalitet
Flexibel, lösningsorienterad och samarbetsvillig

Meriterande:
Erfarenhet av liknande roller
Intresse för att utveckla menyer och bidra med nya idéer

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: ilpalazzo41@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
IL Frösunda AB (org.nr 556865-6762)

Jobbnummer
9545720

