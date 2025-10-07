Lunchkock sökes deltid till restaurang i Frösunda, Solna start omgående
2025-10-07
Vi söker en erfaren och självgående kock på deltid som ansvarar för lunchserveringen. Rollen innebär att planera, förbereda och tillaga dagens lunch med hög kvalitet och god presentation.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Tillaga dagens lunch från förberedelse till servering
Planera och variera lunchmenyn efter säsong och råvaror
Hålla köket rent och organiserat
Bidra till en positiv gästupplevelseKvalifikationer
Tidigare erfarenhet som kock, gärna inom lunchservering
Självständig och effektiv under tidspress
Svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av husmanskost, italienska rätter och kebabrätterDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad med känsla för kvalitet
Flexibel, lösningsorienterad och samarbetsvillig
Meriterande:
Erfarenhet av liknande roller
Intresse för att utveckla menyer och bidra med nya idéer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: ilpalazzo41@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare IL Frösunda AB
(org.nr 556865-6762) Jobbnummer
9545720