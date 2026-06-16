Lunchkock - Vi söker en mästare på svensk husmanskost
Laponia Hotell & Konferens AB / Kockjobb / Arvidsjaur Visa alla kockjobb i Arvidsjaur
2026-06-16
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Vi söker dig som har högt kvalitetstänk, är flexibel och gillar utmaningar är självgående, yrkeskunnig och har några års erfarenhet av att jobba som lunchkock. Du känner att du kan ta egna initiativ när så behövs och stimuleras av att hitta lösningar för våra gäster.
Tillsammans skapar du och dina kollegor en välfungerande, trivsam och utvecklande arbetsplats i en internationell miljö.
Du som söker ska vara energisk, noggrann, smaksäker och engagerad. Du har koll på dina hygien- och HACCP-rutiner, tycker om att laga mat och vara en teamspelare. Du ska vara stresstålig samt ansvarstagande och ha viljan att presentera kvalitativ mat till våra gäster.
Självständigt arbete förekommer och du som söker ska därför vara organiserad och kunna lägga upp ditt arbete så att du håller tider och jobbar tidseffektivt. Du ska också kunna ta egna initiativ och själv se vad som bör göras under en arbetsdag.
Vi ser helst att du som söker har yrkesutbildning inom hotell & restaurang eller motsvarande yrkeserfarenhet. Har du en bred kompetens med erfarenhet av både lunchkock och A la Carte ser vi det som en merit.
Arbetsspråk är både engelska och svenska, så därför bör du förstå och göra dig förstådd på båda språken.
B-körkort och referenser är ett krav.
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Lön enligt överenskommelse och 100% tjänstgöringsgrad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post med CV och referenser
E-post: koket@laponiaresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunchkock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laponia Hotell & Konferens AB
(org.nr 556573-7292), https://hotell-laponia.se/
Storgatan 45 (visa karta
)
933 33 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laponia Hotel Kontakt
Kökschef
Kamil Jurski koket@laponiaresort.se 096055500 Jobbnummer
9965407