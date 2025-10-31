Luleå HairStyle AB söker driven och erfaren Frisör/Frisörska
2025-10-31
Är du nästa stjärna i Luleå?
Luleå Hair Style AB söker en driven och erfaren frisör/frisörska!
Vi erbjuder:
Ett kreativt och modernt team.
Konkurrenskraftig fast lön med bonusmöjligheter.
Regelbundna utbildningar för att utveckla dina skills.
Har du minst ett års erfarenhet av herrklippning och brinner för skäggvård och styling? Då vill vi prata med dig!
Läs hela annonsen och ansök idag! Skicka CV, personligt brev och portfolio till: kontakt@luleahairstyle.se
Rekrytering: Bli en del av vårt Team!
Luleå HairStyle AB: Vi söker passionerade frisörer/frisörskor
Är du en kreativ och driven frisör som älskar att skapa magi och letar efter en inspirerande arbetsplats i Luleå?
Då är du den vi söker!
Vi välkomnar dig att bli en nyckelspelare i teamet hos
Luleå Hair Style .
Tjänst: Erfaren Frisör / Frisörska (Heltid/Deltid)
Vi söker dig som brinner för yrket och vill erbjuda våra kunder den absolut bästa salongsupplevelsen.
Din Profil och Kompetens
Yrkeserfarenhet: Dokumenterad erfarenhet, minst ett år , inom herrklippning.
Teknisk Skicklighet: Du behärskar de senaste trenderna inom klippning, samt skäggvård och styling.
Kundfokus: Du är utåtriktad, serviceinriktad och har en förmåga att bygga långvariga relationer med dina kunder.
Språk: Goda kunskaper i svenska och/eller engelska är ett krav.
Professionalism: Du är punktlig, ansvarstagande och håller hög standard gällande hygien och arbetsmoral.
Vi Erbjuder Dig
Vi värdesätter våra medarbetare högt och erbjuder:
Modern Arbetsplats: En fräsch och stilren salong i ett attraktivt läge med en positiv och stöttande arbetsmiljö.
Konkurrenskraftig Lön: En attraktiv lönemodell baserad på fast lön , samt bonusmöjligheter vid god prestation.
Utvecklingsmöjligheter: Vi satsar på din utveckling genom regelbunden utbildning .
Ansökan
Är du den kreativa talangen vi letar efter? Skicka in din ansökan idag!
Din ansökan ska innehålla:
Ditt CV (Curriculum Vitae).
Ett personligt brev där du kortfattat beskriver varför du vill jobba hos oss.
En Portfolio (bilder på tidigare utförda arbeten är meriterande).
Skicka din ansökan via e-post till: kontakt@luleahairstyle.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan och kanske välkomna dig till Luleå Hair Style !
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Kontakt@luleahairstyle.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå hairstyle AB
(org.nr 559320-3614), http://www.luleahairstyle.se
Kungsgatan 14 (visa karta
)
972 34 LULEÅ Kontakt
VD
Mohammad Alsayed mohammad-al-sayed@hotmail.com 0736901110 Jobbnummer
9584267