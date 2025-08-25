Luleå Gymnasieskola söker en lärare till Hotell- och Turismprogrammet
2025-08-25
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Skolan i Luleå en nationell förebild
Våra ledstjärnor är:
• Engagemang och arbetsglädje
• Ansvar, analys och resultat
• Kompetens
I centrala stan med närhet till Kulturens hus, Norrbottens museum, Luleå stadspark och friluftsområdet Gultzauudden finns Luleå Gymnasieskola som är ett campusområde som samlar de kommunala gymnasieutbildningarna med ca: 2 400 elever. Eleverna inom Luleå Gymnasieskola skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskap, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för vidare studier, arbetsliv och samhällsliv. Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Du söker tjänsten som yrkeslärare till Hotell- och turismprogrammet som är ett lärlingsprogram. Programmet är mycket populärt och nu behöver vi Dig med hög social kompetens, logistisk förmåga och pedagogisk erfarenhet. Lärlingsutbildning på gymnasienivå innebär att eleverna genomför mer än hälften av sin utbildning ute på APL under åk 2 och åk 3. Detta ställer krav på dig som lärare då du bör vara mycket flexibel, och visa professionalism i din samverkan med våra företag inom besöksnäringen.
Hotell-och turismprogrammet håller en utmärkt utbildningskvalitet, och våra elever är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Eleverna får under sin utbildning möjlighet att göra sin APL på våra hotell- och turistaktörer inom 4-kantsområdet. Eleverna får också, med handledning av yrkeslärarna och företagen, planera och genomföra events i samarbete med bl.a. TV4, Kulturens Hus, Vilda Kidz, SM-veckan samt ta emot europeiska charterturister i samarbete med Luleå Airport, och en rad andra aktiviteter och events. Vi har under årens lopp byggt upp ett unikt nätverk, där du som yrkeslärare förväntas att både upprätthålla vår höga kvalitet och utveckla programmet till nya höjder. Vi värdesätter hög professionalism i din samverkan med näringslivet och i din pedagogiska gärning.
Du kommer i första hand att undervisa i hotell- och turismämnen i samtliga årskurser. APL är en kärnverksamhet och i uppdraget ingår APL-uppföljningar samt anskaffning av nya APL-platser. I tjänsten ingår även mentorskap. Programlaget, där både yrkeslärare samt lärare i allmänna ämnen samverkar, blir dina närmaste kollegor. Tillsammans med de engagerade kollegorna, ska du driva utvecklingen framåt. Lärarna på programmet arbetar tätt tillsammans med utveckling och planering av kurserna. Du kommer att vara del av vårt branschråd där du förväntas bidra med din kunskap, och representera vår utbildning med säkerhet och etikett. Utbildningen är för närvarande i fas med att certifieras där du förväntas bidra aktivt i styrgruppen och besitta förmåga att dokumentera certifieringsprocessens olika delar.
Vidare är Hotell- och Turismprogrammet verksamma i ERASMS+ där och eleverna får möjlighet till APL utomlands där du förväntas bidra med din kompetens och organisationsförmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad, behörig yrkeslärare i hotell- och turismämnen. Om du är legitimerad gymnasielärare i andra ämnen, men har dokumenterad branscherfarenhet inom hotell & turism, är du också aktuell för tjänsten. Bifoga examensbevis och lärarlegitimation vid ansökan. Erfarenhet av att handleda UF-förtag samt erfarenhet från arbete i näringslivet är meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom NPF/ funktionsvariationer. B-körkort är ett krav.
Du har goda ämneskunskaper i kombination med pedagogisk skicklighet och kreativitet. Du bör också ha god kunskap och erfarenhet av digitala verktyg. Som lärare är du en tydlig ledare i klassrummet och mån om att skapa goda och förtroendefulla relationer med eleverna. Du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå goda resultat. Vi ser även att du är en lyhörd person med god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat med andra och ska också ha hög förmåga att ta självständiga initiativ och beslut. Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Därmed kan även du som inte är behörig och legitimerad yrkeslärare, komma i fråga för befattningen.
Erfarenhet av undervisning och pedagogiskt arbete krävs.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde: 2025-10-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.
Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.
