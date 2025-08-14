Luleå domkyrkoförsamling söker en Administrativ chef
2025-08-14
Ledarskap handlar om människor - och vi söker dig som förstår det
Hos oss får du leda i en miljö där samarbete, omtanke och utveckling står i fokus.
Luleå domkyrkoförsamling söker en chef med ett inkluderande ledarskap till församlingens administration. Tjänsten vi erbjuder är en tillsvidareanställning på heltid. Välkommen med din ansökan!
I församlingens verksamhet möter medarbetarna människor i livets olika skeden, såväl i glädje som i sorg. Luleå domkyrkoförsamling är även huvudman för begravningsverksamhet. Församlingen har cirka 65 anställda och under sommartid även ett trettiotal säsongsanställda.
Din roll
Rollen som administrativ chef innebär en stödjande funktion för hela organisationen. Du ingår i en ledningsgrupp, bestående av domprost, övriga chefer samt HR-specialist som träffas kontinuerligt. Du har personalansvar och arbetsmiljöansvar, leder arbetet vid administrativ service, som omfattar anställda inom områdena ekonomi, kommunikation, personalfrågor, IT-telefoni, arkiv/diarium, kyrkobokföring, och församlingsexpedition. Som administrativ chef har du nära samarbete med andra chefer och verksamhetsledare i församlingen samt kyrkorådets ordförande. Dina arbetsuppgifter
Säkerställa en god arbetsmiljö och trivsel
- Genomföra arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal
- Ansvara för budgetarbete, planering och uppföljning
- Genomföra upphandlingar, ta fram och uppdatera styrdokument
- Fungera som stöd till övriga chefer i administrativa frågor
Ditt arbete är också starkt knutet till förtroendemannaorganisationen. I arbetet ingår att vara sekreterare i kyrkorådet och dess utskott, valnämnd och kyrkofullmäktige och förbereda och föredra de ärenden som ska handläggas. Profil
Dina personliga egenskaper är viktiga
- Du är resultatinriktad och självgående och har en vilja att ta ett stort personligt ansvar.
- Du är trygg, positiv och har ett lösningsorienterat förhållningssätt
- Du har god kommunikativ förmåga och ser samarbete som ett naturligt sätt att arbeta på.
- Du är en god relationsbyggare både inom och utanför organisationen.
- Du uppskattar att arbeta både operativt och med övergripande strategiska frågor. Kvalifikationer
- Du har dokumenterat god ledarskapsförmåga - meriterande om det är från en förtroendemannaorganisation
- Arbetet kräver en god förmåga att samarbeta med förtroendevalda, chefer och medarbetare.
- Erfarenhet av personalansvar.
- Erfarenhet av att arbeta med budgetprocesser.
- Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar.
Församlingen strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald bland sina anställda. Anställningsvillkor
- Tillsvidareanställning heltid med tillträde enligt överenskommelse
- Referenser inhämtas vid ett senare skede i rekryteringen
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå domkyrkoförsamling
(org.nr 252004-3486) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hans Johansson 0920-264839 Jobbnummer
9457695