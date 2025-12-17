Lugnvik Hälsocentral söker leg. Underläkare till vikariat!
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet.
Lugnvik Hälsocentral ligger strax utanför stadskärnan, nära Storsjön, med möjlighet till fina löprundor, cykelturer eller skridskoturer på vintern. Vi har högt i tak, en god stämning där vi hjälper varandra och vi vill tillsammans skapa ett gott arbetsklimat. Vi har i nuläget drygt 7 500 listade patienter, ca 40 medarbetare och två enhetschefer i samledarskap. Här finns 9 specialister i allmänmedicin, en ST-läkare och en AT-läkare. I teamet finns också distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer, kurator, rehabkoordinator, sjukgymnaster och arbetsterapeut. I samma hus finns även barnmorskemottagning, mödravård och barnhälsovård. Vi har ansvar för två SÄBO.
Vi vill ligga i framkant och ständigt utvecklas. Inom primärvården i regionen finns ett mycket gott forskningsklimat. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå Universitet. Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter ingår såväl planerad mottagning som akutmottagning. Du kommer att få träffa primärvårdens blandade patientgrupper - allt från patienter med kroniska sjukdomar såsom exempelvis diabetes, högt blodtryck och hjärtsvikt till patienter som är i akut behov av vård.
Detta vikariat är under ST-liknande former och du kan därmed tillgodoräkna dig anställningstiden inför en eventuell ST. Det kan även finnas möjligheter till fortsatt anställning som ST-läkare.Kvalifikationer
För att kunna söka denna tjänst är det krav på läkarlegitimation och språk C-nivå i svenska. Det är meriterande om du har gjort svensk AT och har erfarenhet av primärvård tidigare. Om du inte har erfarenhet av primärvård tidigare, bör du vara nyfiken och intresserad av att testa på primärvård inför eventuell kommande ST.
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och vill utveckla primärvården. I och med att tjänsten kan leda till erbjudande som ST-läkare hos oss är det av vikt att du är intresserad av primärvården.
Som person är du lojal och trygg i ditt arbetssätt gentemot patienterna. Du har ett positivt förhållningssätt och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt och du ställer frågor för att lära. Vi värdesätter att du har ett gott bemötande, lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Enligt avtal.
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Maria Sandström maria.sandstrom@regionjh.se 063-15 47 44 Jobbnummer
