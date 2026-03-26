Lugna och lyhörda personliga assistenter sökes för timanställning med möjli
2026-03-26
Vill du arbeta i ett sammanhang där trygghet, struktur och tillit står i centrum - och där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker nu engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter som vill vara med och skapa ett stabilt och välfungerande team kring en ung man med autism och utvecklingsstörning.
Han har stora sensoriska känsligheter och begränsad förmåga till kommunikation, vilket gör att arbetet passar dig som är lyhörd, tålmodig och trivs i en lugn och förutsägbar miljö.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Du kommer att arbeta som en del av ett team som ständigt utvecklas och arbetar tillsammans för att skapa trygghet, kontinuitet och struktur i vardagen. Arbetet omfattar både personlig omvårdnad och stöd i vardagliga aktiviteter, såsom matlagning och städ, samt att bidra till en tydlig och förutsägbar miljö.
Simning ingår regelbundet i assistansen och hundar kan förekomma i hemmet, vilket innebär att du behöver vara bekväm med pälsdjur.
Arbetstider
Tjänsten är inledningsvis behovsbaserad (timanställning), med möjlighet till fast heltid på sikt. Arbetspassen kan vara förlagda dag, kväll och helg. För dig som önskar kan det även framöver finnas möjlighet till nattarbete.
Vi söker dig som
- Trivs med tydliga rutiner och vill bidra till en fungerande arbetsplats
- Har ett lugnt, tryggt och lågaffektivt förhållningssätt
- Både är tålmodig, lyhörd, strukturerad och praktiskt lagd - du trivs med att ta tag i det som behöver göras
- Är intresserad av visuella hjälpmedel och tydlig kommunikation
- Har erfarenhet av autism eller funktionsnedsättning (meriterande, inget krav) men du har i någon mån förståelse för vad personlig assistans innebär och sätter assistansanvändaren i centrum
- Är bekväm med hundar i arbetsmiljön
- Har goda kunskaper i svenska, då arbetet kräver tydlig kommunikation och förståelse
Du behöver inte uppfylla alla kriterier - vi söker rätt person, inte det perfekta CV:t.
Viktigt att veta
- Rökare och personer med pälsdjursallergi kan tyvärr inte komma i fråga för tjänsten.
Vi erbjuder:
- Betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.
- Ett team där allas bidrag värdesätts och uppmuntras.
- Regelbunden handledning och stöd för att utvecklas i rollen.
Avslutningsvis uppmuntras du att lägga upp en film och berättar något om dig själv med din ansökan (det är inte viktigt att du filmar dig själv med bild).
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/
För detta jobb krävs körkort.
