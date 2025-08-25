Lugna och lyhörda personliga assistenter sökes
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB
2025-08-25
Vi söker engagerade och ansvarsfulla personer som vill vara med och skapa ett stabilt och välfungerande team kring en ung man med autism och utvecklingsstörning. Han har svåra sensoriska känsligheter och begränsad förmåga till kommunikation, vilket gör att vi behöver medarbetare som är lyhörda, tålmodiga och strukturerade.
Om jobbet: Du kommer att arbeta som en del av ett team som ständigt utvecklas och arbetar tillsammans för att skapa trygghet och kontinuitet. Arbetet innefattar allt från personlig omvårdnad och hjälp i vardagen till att bygga en strukturerad och förutsägbar miljö. Det förekommer också att hundar är på besök, vilket innebär att du behöver vara bekväm med pälsdjur. Assistans vid simning förekommer frekvent.
Arbetstider: Arbetet är först och främst behovsbaserat (timanställning) med möjlighet till fast heltid senare. Arbetstiderna kan vara förlagda dag, kväll och helg. För dig som vill kan det framåt även finnas möjlighet att arbeta nattpass.
Vi söker dig som:
• Vill bidra till att bygga upp en fungerande arbetsplats tillsammans med andra.* Har ett lugnt och tryggt förhållningssätt och uppskattar att arbeta i en miljö som inte kräver social interaktion.* Är lyhörd, tålmodig och bekväm med att följa tydliga rutiner.* Är kreativ och gärna delar med dig av dina unika talanger, t.ex. inom musik, konst, teknik eller andra områden som kan berika arbetet.* Är bekväm med att arbeta i en miljö där hundar kan finnas tillfälligt.* Har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar eller autism (meriterande men inte ett krav).
Det här jobbet passar dig som:
- Är flexibel och kan anpassa dig efter både individens och teamets behov.
- Har ett intresse för att arbeta strukturerat med visuella hjälpmedel och planering.
- Har förståelse för vikten av en låg-affektiv och lugn arbetsmiljö.
- Sökande som anger rökare eller pälsdjursallergi kommer att automatiskt ges avslag.
Vi erbjuder:
• Möjligheten att vara med och skapa en välfungerande arbetsplats där du kan göra skillnad.* Regelbunden handledning och stöd för att utvecklas i rollen.* Ett team där allas bidrag värdesätts och uppmuntras.
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina erfarenheter, och vad du kan bidra med i rollen. Vi vill också veta om du har några speciella talanger eller intressen som kan vara värdefulla i arbetet.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
