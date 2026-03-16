Lugn personlig assistent sökes till kvinna utanför Göteborg.
Om jobbet
Vi söker nu med ljus och lykta efter en ny stjärna till vårat assistans team strax utanför Göteborg. Kvinnan som eftersöker en personlig assistent har en ALS-diagnos. Varannan vecka så har uppdragsgivaren även sitt barn boende hos sig. Kvinnan har ett hästintresse och tillbringar gärna tid i stallet.
Är du den vi söker?
För att passa för tjänsten så tror vi att du är en lugn person med en god förståelse för andra såväl vuxna som barn. Vi tror att du har vana av barn, kanske har du barn själv eller har en bakgrund av att arbetat i barnomsorg? Vidare tror vi även att du:
Är rökfri (på arbetstid)
Är kvinna
Pratar flytande svenska
Har ett professionellt förhållningssätt.
Tål hästar
Tjänsten är på ca 20% samt extra vid behov Arbetstiderna är förlagda ca 07-21
Observera att arbetstiderna kan komma att ändras i framtiden.
Arbetet med intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U56". Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652), http://konsensus-assistans.se
