Lugn och tydlig kontaktperson för sociala aktiviteter i Stockholm
Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd / Vårdarjobb / Sigtuna Visa alla vårdarjobb i Sigtuna
2026-07-06
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som kontaktperson är du framför allt en medmänniska någon som finns där som stöd, sällskap och trygghet i vardagen. Du fungerar som en vän att prata med, en person som lyssnar, ger råd i vardagliga frågor och uppmuntrar till ett mer aktivt och socialt liv utanför hemmet. Tillsammans gör ni sådant som känns roligt och meningsfullt, allt med målet att minska den sociala isolering som kan uppstå.
Ni träffas två gånger per månad, vanligtvis två till fyra timmar per tillfälle. När ni ses, vad ni gör och vart ni går bestämmer ni gemensamt utifrån personens intressen och behov.
Uppdraget är ideellt, men du får arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s riktlinjer som kompensation för din insats.
Att vara kontaktperson innebär att du gör en viktig och värdefull skillnad i en annan människas vardag en insats som kan skapa trygghet, glädje och ökad livskvalitet.Företaget
En man på strax över 30 år med aspergers syndrom behöver stöd för att bryta sin sociala isolering och skapa fler meningsfulla kontaktpunkter i vardagen.
Han trivs särskilt med att gå på bio, äta på restaurang och göra utflykter eller handla i Stockholm.Kvalifikationer
För uppdraget är det viktigt att du är mycket lugn och tydlig. Är empatisk, håller vad du lovar samt är lyhörd.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom aspergers syndrom och har arbetat medMI (motivational interviewing).
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335570". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225), https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/kontaktperson
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd Kontakt
Samordnare
Therese Longhurst therese.longhurst@sigtuna.se +46859126774 Jobbnummer
9993289