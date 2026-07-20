Lugn och trygg person sökes som personlig assistent i Rejmyre
Omsorgsgruppen IN AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Finspång Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Finspång
2026-07-20
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Personlig assistent sökes till man i Rejmyre – fasta arbetspass morgon och eftermiddag
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag? Söker du ett extrajobb med fasta arbetstider som går att kombinera med studier, annat arbete eller pension? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Omsorgsgruppen söker nu en personlig assistent till en man i Rejmyre. Tjänsten passar dig som uppskattar att arbeta självständigt, är lugn och tålmodig och har förmågan att motivera och skapa struktur i vardagen.
Arbetet är enkelassistans och består främst av kortare arbetspass på morgon och eftermiddag. Arbetstiderna är i nuläget förlagda till cirka kl. 07.00–08.30 och kl. 16.15–17.30. Arbete förekommer även på helger enligt schema. Arbete förekommer även på lördagar, preliminärt varannan lördag enligt schema. Mellan passen vistas kunden på daglig verksamhet.
Om rollen
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i kundens vardag. Kunden har en demenssjukdom och är en lugn och tillbakadragen person som uppskattar ett tryggt, respektfullt och förutsägbart bemötande.
En stor del av uppdraget handlar om att motivera och uppmuntra kunden i vardagens olika moment. Med tålamod och ett lugnt förhållningssätt hjälper du kunden att bibehålla sina rutiner och sin självständighet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Stöd vid morgon- och eftermiddagsrutiner
Hjälp vid toalettbesök och personlig omvårdnad vid behov
Matlagning och enklare hushållssysslor
Att ta emot kunden när färdtjänst eller taxi kommer från daglig verksamhet och hjälpa honom in i hemmet
Socialt stöd och motiverande insatser i vardagen
Stöd kring kundens hund vid behov
Kunden har ett stort intresse för fiske och bilar och tycker mycket om sin hund. Delar du något av dessa intressen är det ett plus och kan bidra till en fin relation.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Introduktion och stöd så att du känner dig trygg i din roll
Ett självständigt arbete med nära kontakt med kund och arbetsledning
Fasta arbetspass på morgon och eftermiddag samt arbete varannan helg enligt schema
Möjlighet till förändrad tjänstgöringsgrad utifrån kundens framtida behov
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är lugn, trygg och ansvarstagande
Har tålamod och ett respektfullt bemötande
Är bra på att motivera och skapa struktur
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Är pålitlig och har god samarbetsförmåga
Erfarenhet av personlig assistans, demens eller annat omsorgsarbete är meriterande, men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Tjänsten omfattar i nuläget kortare arbetspass på morgon och eftermiddag. Kundens beslut kommer att ses över under hösten, vilket kan innebära att tjänstens omfattning förändras över tid.
Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
via mejl
E-post: arbete.finspang@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Man i Rejmyre". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), http://www.omsorgsgruppen.se Arbetsplats
Omsorgsgruppen Finspång Jobbnummer
10007568