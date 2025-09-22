Lugn men alert personlig assistent till tjej i Trekanten
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-09-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Mönsterås
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi söker timvikarie till en tjej i Trekanten.Publiceringsdatum2025-09-22Företaget
Till det här uppdraget söker vi personliga assistenter till en av våra barn kunder, en autistisk 14-årig tjej, som bor i Trekanten.Om tjänsten
Vi söker vikarier som vill jobba dag, kväll och vaken natt.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent med fokus på att ge stöd, trygghet och livskvalitet i vardagen. Som personlig assistent hjälper du till med såväl dagliga rutiner som aktiviteter och social samvaro. Dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens intresse, behov och hälsa. Det kan bland annat innebära att hjälpa till med personlig omvårdnad, hushållssysslor, kommunikation och fritidsaktiviteter.
Vi vill att du ska vara en bra lagspelare, då du kommer att ingå i ett team där det är dubbelassistans tillsammans med annan kollega. Passen kommer vara förlagda till eftermiddag/kväll på vardagar då kunden då går i skola dagtid. Helger och lov - dag och kvällspass, samt vaken natt alla dagar.
Då flickan även har utåtagerande beteende behöver du som assistent vara lyhörd och orädd, samt duktig på att läsa av signaler då hon saknar tal. Du förväntas att aktivera och stimulera utifrån kundens behov och förmåga.
Önskade egenskaper och erfarenheter
Empatisk och lyhörd person som sätter individen i fokus
Flexibel och positiv inställning till variation i arbetsdagarna
Ansvarsfull, pålitlig och självständig
Erfarenhet inom assistans eller vård och omsorg
God svenska i tal och skrift
B-körkort är meriterande Bakgrundskontroll genomförs på dig som går vidare i processen.
Då kunden är en barnkund, så behöver vi utdrag från belastningsregistret.
Ansök idag! Urval görs löpande.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Tony Westerlund tony.westerlund@hederaassistans.se 023-7022719 Jobbnummer
9519117