Lugn kvinnlig ledsagare som älskar att bada sökes till Hässelby
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Denna tonårstjej med Downs syndrom och svår intellektuell funktionsnedsättning samt mycket litet verbalt språk, söker dig kvinna/tjej som vill följa med henne på lite olika aktiviteter som hon tycker är roligt på helger.
Du ska dels följa med henne till badet eller till Korallen som är ett center för sinnesstimulering, samt i framtiden till stallet på häststödsterapi.
Hon tycker också som att sepela spel, titta på film, balansera på balansbräda och gunga. Vill gärna också någon gång åka till Spårvägsmuseet samt till Scenkonstmuseet.
Hon behöver ditt stöd när hon går nedför samt uppför trappor då hon har svårt att böja sina knän. Behöver också stöttning både praktiskt och muntligt vid på- och avklädning, toalett, hygien samt vid måltider.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet av NPF diagnoser, gärna Downs syndrom privat- eller via jobbrelationer. Gärna kunna lite om bildstöd och/eller TAKK
Att du är en lugn person som vet vad lågaffektivt bemötande är. Kunna läsa av personen du jobbar med, särskilt vid övergångar.
Tjej/kvinna - ålder spelar inte så stor roll - lämpligheten är viktigast. Du ska känna dig bekväm med att byta blöjor.
Förutom ovan kvalifikationer måste du gilla att bada, då det är det roligaste hon vet. Du ska även gärna ha lite hästerfarenhet eller känna dig bekväm i närheten av hästar.
Om tjänsten:
12 tim/månad fördelat på 2 - 3 ggr/mån, helst lördagar, 3 - 6 tim/tillfälle.
Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9693505