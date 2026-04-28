Lugn, innovativ och barnkär? Då kan du var rätt person för ett jobb på 20 %
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nynäshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nynäshamn
2026-04-28
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Nynäshamn
, Trosa
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker nu ännu personlig assistent till vårt härliga team, där du kommer jobba med en 7-årig flicka, som bor i radhus i Nynäshamn med sin mamma, pappa och tre katter.
Du kommer hjälpa flickan med allt i hennes vardag. Träning, matning, sköta hygien, ge mediciner, läsa böcker, och följa med flickan till skolan.
Introduktion sker på plats, där du får jobba tillsammans med en kollega tills du känner dig bekväm med att jobba på egen hand.Företaget
Flickan älskar musik och böcker, och allt som har med Greta Gris att göra. Hon har en odiagnostiserad hjärnsjukdom som innebär mycket svårbehandlad epilepsi och hjärnskada. Hon är rullstolsburen, och har nedsatt funktion framför allt i höger sida av kroppen. Flickan har knapp på magen där hon får sondmat och vätska, men äter även via munnen. Hon går deltid i anpassad skola.
Om dig:
Vi söker dig som är barnkär. Meriterande om du har jobbat med barn innan och/eller inom vård och omsorg. Du pratar, läser och skriver god svenska. Meriterande om du även kan engelska.
Du är rökfri under arbetstid och är inte allergisk/rädd för katter.
Vi söker dig som är uppmärksam, ansvarstagande, lyhörd, har god fysik, och skinn på näsan
Personkemi mellan dig och familjen är viktig. Vi föräldrar finns ofta i hemmet, och ser gärna att du är någon vi kan prata och skämta med, och att du blir en naturlig del av vår vardag.
Du kommer utföra ett viktigt arbete, och vara en trygghet i flickans liv, såväl som i resten av familjens. Viktigt för oss är att du ser kunden som en person och ser bortom hennes funktionshinder och sjukdom.
DU BEHÖVER BEGÄRA UTDRAG FRÅN POLISENS BELASTNINGREGISTER FÖR ATT VARA AKTUELL FÖR DEN HÄR TJÄNSTEN!FÖLJ LÄNKEN LÄNGRE NED PÅ SIDAN.
Arbetstid och lön:
En tjänst finns ledig ca 20 %. Du ska kunna arbeta dag, kväll och helg.
Chans till extraarbete kan förekomma.
Fast timlön med OB-tillägg & semesterersättning. Generöst friskvårdsbidrag på 4.000/år.
Tillträde och lön enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år beroende på tjänstgöringsgraden.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 74 SOLNA Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9878931