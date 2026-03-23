Luftvärnsregementet söker Instruktörer till Luftvärnsbataljonen
Försvarsmakten / Militärjobb / Halmstad Visa alla militärjobb i Halmstad
2026-03-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Luftvärnsbataljonen utbildar värnpliktiga till luftvärnets krigsförband
Som kontinuerligt anställd GSS instruktör på Luftvärnsbataljonen är du placerad på något av de tre kompanier som utbildar på funktioner inom luftvärn, ledning, samband, logistik (tross/förnödenhetsförsörjning), förplägnad, teknik och markstrid.
Vid Luftvärnsbataljonen är en av våra huvuduppgifter att utbilda värnpliktiga. Kompanierna utbildar tillsammans ca 400 värnpliktiga om året.
Genom grundutbildning försörjer Luftvärnsbataljonen Lv 6 med krigsplacering av värnpliktiga i krigsförband samt säkerställer tillväxt av yrkesofficerare och GSS.
Just nu söker Luftvärnsbataljonen personal till följande befattningar:
• GSS-instruktör Ledningskompetens
• GSS-instruktör Radiolänk MKN
• GSS-instruktör Sambanddriftledningsassistent
• GSS-instruktör Sjukvård
• GSS-instruktör Mekaniker
• GSS-instruktör Logistik
• GSS-instruktör Markstrid
• GSS-instruktör Sambandsassistent
• GSS-instruktör 98 Bekämpningsbefäl
• GSS-instruktör UndE23
Som GSS-instruktör på Luftvärnsbataljonen stödjer du värnpliktsutbildningen. Din specialisering är någon utav ovan nämnda områden. Utöver en stor roll i befattningsutbildningen kommer du även att vara en naturlig del av befälslaget och stödja plutonchefen med de uppgifter denna ger. Detta kan vara allt från biträde vid en stridsskjutning till enklare vardagliga uppgifter.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
• Godkänd militär grundutbildning
Meriterande
• Kompetens inom sökt befattning
- Militärt förarbevis
- SkyddsvaktutbildningDina personliga egenskaper
Du som söker bör vara social, ödmjuk och prestigelös. Du har god förmåga till tempoväxling och en lösningsorienterad inställning för att arbeta både självständigt och i grupp. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats där både soldater och yrkesofficerare kan komplettera varandra för att lösa tjänsten.
Vi på Luftvärnsbataljonen lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsformen kontinuerligt anställt gruppbefäl eller soldat (GSS/K) har en längd på åtta år med möjlighet till förlängning i fyra år till, totalt 12 år. Anställningen inleds med sex månaders provanställning då bland annat fysiska krav och krav på B-körkort kommer ställas för fortsatt anställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: 260701 eller enligt överenskommelse
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
OFR/O Axel Tanner
OFR/S Senadin Sela
SACO Patrik Hansén
SEKO Jörgen Stehn
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-04-17. Din ansökan består av urvalsfrågor, en kort text om vad du gör idag samt en beskrivning av vem du är samt intyg/betyg för godkänd militär grundutbildning. Detta kan du göra i fritext om du inte har möjlighet att ladda upp ett CV och personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9812071