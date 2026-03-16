Luftvärnsregementet söker förrådsman/kvinna till Logistikenheten
Försvarsmakten / Grovarbetarjobb / Halmstad Visa alla grovarbetarjobb i Halmstad
2026-03-16
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
Om tjänsten
Vi letar därför efter en ordningsam, flexibel och ansvarstagande person med stor drivkraft och förståelse för prioriteringar. En person som vill ha ett givande arbete med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter där den ena dagen inte nödvändigtvis är den andra lik. Någon som känner sig lockad av att vara en del av vårat arbetslag och delta i verksamheten nu och i framtiden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Den huvudsakliga uppgiften som förrådsman är att vara en del i arbetslaget vid ammunitions- och vapensektionen i den dagliga verksamheten. En verksamhet vilken består i att leverera logistikstöd till förbanden vid Halmstad Garnison. På sektionen arbetar vi dagligen med hanteringen och förrådshållningen av ammunition, vapen och där kringliggande materiel. Tjänsten innebär därmed bland annat regelbunden kontakt med våra kunder vid ammunitions- och vapendisken; inventering av materiel; mottagandet av leverantörsbeställningar likväl som utfärdandet av godsdeklarationer. Till detta kommer vissa administrativa arbetsuppgifter i våra redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP). Under arbetsdagarna kan arbetsuppgifterna växla både i sitt innehåll och tempo flera gånger om. Arbetslaget består idag av sex personer.
Egenskaper och erfarenheter
Vi söker en person som har sinne för ordning och service, är ansvarstagande samt trivs med att arbeta både administrativt och praktiskt. Vi ser initiativ- och samarbetsförmåga som två viktiga egenskaper hos dig. God datorvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter är ett krav. Då tjänsten kan vara fysiskt ansträngande ser vi även att du bedriver friskvård i någon form för att medvetet främja en god hälsa hos dig själv. Dessutom har du förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Vi strävar efter en jämn könsfödelning och ser gärna sökande som kan bidra till detta.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
• B-körkort (manuell växellåda)
• Gymnasial utbildning
• God datorvana
• Erfarenhet av administrativt och praktiskt arbete
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete inom service, redovisning samt kännedom om militär materiel
• Genomförd GMU/värnplikt med godkänt resultat
• Körkortsbehörighet C/CE
• Erfarenhet av försvarsmaktens redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP)
• IFTEX
• Erfarenhet av arbete med vapen och/eller ammunitionErsättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Lägsta inplacering för denna beafftningen är 29.350 sek/mån.
Arbetsort
Halmstad. Resor och kortare tjänstgöring på annan ort kan förekomma. Övrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Halmstad.Tillträde sker enligt överenskommelse och sex månaders provanställning tillämpas.
Ange i din ansökan om du har åberopat företrädesrätt till återanställning. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Adam Lundström, Sektionschef Ammunitions- och vapensektionen, 070 888 38 27.
Fackliga företrädare:
SACO, Patrik Hansén
SEKO, Yvonne Assarsson
OFR/S, Senadin Sela
OFR/O, Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010 825 10 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07. Din ansökan bör innehålla CV samtansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna anställning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9799854