Luftvärnsregementet söker en förrådskvinna/man till Servicesektionen
Försvarsmakten / Grovarbetarjobb / Halmstad Visa alla grovarbetarjobb i Halmstad
2025-09-25
Om tjänsten
Lv 6 logistikenhet söker förrådskvinna/man till Servicesektionen i Halmstad, där den
huvudsakliga uppgiften är att serva Halmstad Garnison med personlig utrustning.
Är du en person med stor drivkraft som vill ha ett spännande arbete med både praktiska och
administrativa arbetsuppgifter? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker nya kollegor till
befattningen förrådskvinna/man, där uppgiften är att leverera logistikstöd till förbanden i Halmstad Garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten innebär daglig kontakt med våra kunder vid servicedisken, t.ex. där man kan byta
storlek på sina uniformspersedlar, byte av trasig materiel, lån av materiel m.m. Vår vardag är
präglad av varierande arbetsuppgifter, framåtanda och lagarbete, där service till våra kunder
är viktigast här och nu. I arbetet ingår även inventering, leverantörsbeställningar och
administrativa arbetsuppgifter i vårt redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP). Vårt
arbetslag består idag av 12 personer
Egenskaper och erfarenheter
Vi söker dig som har ett sinne för ordning, service och är ansvarstagande. Du trivs med att
arbeta både administrativt och praktiskt och vi ser initiativ- och samarbetsförmåga som två
viktiga egenskaper hos dig. God datorvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter är
ett krav. Då tjänsten kan vara fysiskt ansträngande ser vi att du bedriver friskvård i olika
former för att medvetet främja en god hälsa hos dig själv. Dessutom har du förmåga att
uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
• B-körkort
• Gymnasial utbildning
• God datorvana
• Erfarenhet av administrativt arbete
Meriterande
• Genomfört GMU/värnplikt med godkänt resultat
• Tidigare erfarenhet av arbete med redovisning och servicearbete samt kännedom om militär
materiel
• Körkortsbehörighet C
• Körkortsbehörighet CE
• Militärt förarbevis
• Behörighet för stödbens- och motviktstruck
• Erfarenhet av försvarsmaktens redovisningssystem PRIO och LIFTErsättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort
Halmstad. Resor och kortare tjänstgöring på annan ort kan förekomma. Övrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning och 6 månaders provanställning tillämpas.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ange i din ansökan om du har åberopat företrädesrätt till återanställning. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Jonas Fasterud, Sektionschef
servicesektionen, 072 985 56 83.
Fackliga företrädare:
SACO, Patrik Hansén
SEKO, Yvonne Assarsson
OFR/S, Senadin Sela
OFR/O, Joakim Koch
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla CV och
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
