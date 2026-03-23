Luftvärnsbataljonens Stridsledningspluton söker soldater och gruppchefer
2026-03-23
Luftvärnsbataljonen hanterar krigsförbanden 61.- och 62.-luftvärnsbataljonerna och söker nu kontinuerligt anställda gruppchefer och soldater.
Luftvärnsbataljonen befinner sig i en stor tillväxtperiod då vi nyligen infört Luftvärnssystem 103/PATRIOT med stödjande enheter. Som kontinuerligt anställd GSS placeras du på Luftvärnsbataljonens 103-kompani som förvaltar funktioner inom luftvärn, ledning, samband, logistik (tross/underhåll), teknik och markstrid.
Kompaniet består av en stridsledningspluton, en lavettpluton samt en stab- och trosspluton. Vid fältgruppering sammansätts dessa plutoner till ett batteri (eldenhet). Vid kaserntjänst utbildas och tränar plutonerna huvudsakligen enskilt inom respektive funktion.
STRIDSLEDNINGSPLUTON 103
Stridsledningspluton 103 är indelad i sex grupper; två stridsledningsgrupper, två radargrupper samt två radiolänkgrupper.
Stridsledningsplutonens främsta uppgift är att avge eld mot olika typer av lufthot. Plutonen är ca 40 personer stor och består av radarsoldater, sambandsassistenter, radiolänksoldater, bekämpningsoperatörer, samt bekämpningsbefäl. Radarsoldaternas uppgift är att driftsätta samt underhålla radarn för att tillse att denna kan verka i de miljöer och situationer som krävs. Sambandsassistenterna hjälper bekämpningsoperatörerna och bekämpningsbefälet med sambandsutrustningen samt rapportering till högre chef. Bekämpningsoperatörerna och bekämpningsbefälen är de som tillsammans övervakar luftrummet och leder striden i luften. Radiolänkgrupperna grupperar och driftsätter sambandsvior för kommunikation mellan eldenheter och högre chef.
SÖKBARA BEFATTNINGAR
Just nu söker vi soldater till följande befattningar:
• Bekämpningsoperatör
• Sambandssassistent
• Luftvärnssoldat radar
• Radiolänksoldat
KVALIFIKATIONER
• Genomförd militär grundutbildning med godkända betyg
MERITERANDE
• Giltigt skyddsvaktsbevis
• FM förarbevis TGB 30/40
• FM förarbevis tung lastbil
• FM förarbevis MAN HX
• FM förarbevis PATGB
• Genomförd befattningsutbildning mot rätt tjänst
• ADR/1000p-utbildning
Vi strävar efter att bygga ett lag där medarbetarna kompletterar varandra. Genom att beskriva din kompetens, dina intressen samt ge önskemål om specifika befattningar hjälper du oss att erbjuda en tjänst där just dina kunskaper och färdigheter kommer till störst användning.
Du som söker bör vara socialt kompetent, ödmjuk och prestigelös. Du behöver vara samarbetsvillig, ha en god simultankapacitet och våga ta ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erbjuds du inte ditt förstahandsval finns möjlighet att utvecklas inom organisationen om du visar engagemang och duglighet.Övrig information
Din ansökan består av urvalsfrågor, en kort text om vad du gör idag samt en beskrivning av vem du är. Detta kan du göra i fritext om du inte har möjlighet att ladda upp ett CV och personligt brev.
Anställningsformen kontinuerligt anställt gruppbefäl eller soldat (GSS/K) har en längd på åtta år med möjlighet till förlängning i fyra år till, totalt 12 år. Anställningen inleds med sex månaders provanställning då bland annat fysiska krav och krav på B-körkort kommer ställas för fortsatt anställning.
Preliminär start för anställning 2026-07-01 eller enligt enskild överenskommelse.
Fackliga företrädare
OFR/O Axel Tanner
OFR/S Senadin Sela
SEKO Jörgen Stehn
SACO Patrik Hansén
Samtliga nås via växeln 010-852 10 00
Är du intresserad att jobba hos oss? Ansök senast 2026-04-17
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
