Luftvärnsbataljonens stab- och trosspluton vid 103-kompaniet söker soldater
2026-03-23
Luftvärnsbataljonen hanterar krigsförbanden 61.- och 62.-luftvärnsbataljonerna och söker nu kontinuerligt anställda gruppchefer och soldater.
Luftvärnsbataljonen befinner sig i en stor tillväxtperiod. Som kontinuerligt anställd GSS på Luftvärnsbataljonen är du placerad på luftvärnskompaniet som förvaltar funktioner inom luftvärn, ledning, samband, logistik (tross/underhåll), teknik och markstrid.
STAB- OCH TROSSPLUTON
Stab- och trosspluton (SoT) är uppdelad i fyra olika grupper; stabsgruppen, trossgruppen, luftvärnsreperationgrupp och lätt kompanirepgrupp. De olika grupperna har i uppgift att arbeta med upprättande och betjänande av kompanistabsplats, förnödenhetsförsörjning samt tillhandhållande av teknisk tjänst och underhåll för kompaniet.
SoT skall alltid vara beredd att genomföra olika typer av insatser. Utöver detta så upprätthålls och vidareutvecklas förmågor såsom markstrid, fordonstjänst, vapentjänst, sambandstjänst och andra soldatkunskaper.
I den dagliga tjänsten arbetar plutonen främst i sina respektive grupper. Detta ställer krav på att du kan arbeta i grupp men också ta ett eget ansvar när situationen kräver.
SÖKBARA BEFATTNINGAR
Just nu söker vi soldater till följande befattningar:
• Ledningssoldat
• Stf Stabsgruppchef
• Logistiksoldat
• Trossgruppchef
• Stf Trossgruppchef
• Fordonsmekanker
• Luftvärnsmekaniker
KVALIFIKATIONER
• Genomförd militär grundutbildning med godkända betyg
MERITERANDE
• Tidigare tjänstgöring som GSS/K
• Militära förarbevis (TLB)
• ADR-bevis eller FMFG 1000p
• Giltigt skyddsvaktsbevis
• Signalskyddsbevis
• Genomförd befattningsutbildning mot rätt tjänst
Vi strävar efter att bygga ett lag där medarbetarna kompletterar varandra. Genom att beskriva din kompetens, dina intressen samt ge önskemål om specifika befattningar hjälper du oss att erbjuda en tjänst där just dina kunskaper och färdigheter kommer till störst användning.
Du som söker bör vara socialt kompetent, ödmjuk och prestigelös. Du behöver vara samarbetsvillig, ha en god simultankapacitet och våga ta ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erbjuds du inte ditt förstahandsval finns möjlighet att utvecklas inom organisationen om du visar engagemang och duglighet.
Din ansökan består av urvalsfrågor, en kort text om vad du gör idag samt en beskrivning av vem du är. Detta kan du göra i fritext om du inte har möjlighet att ladda upp ett CV och personligt brev.
Anställningsformen kontinuerligt anställt gruppbefäl eller soldat (GSS/K) har en längd på åtta år med möjlighet till förlängning i fyra år till, totalt 12 år. Anställningen inleds med sex månaders provanställning då bland annat fysiska krav och krav på B-körkort kommer ställas för fortsatt anställning.
Preliminär start för anställning 2026-07-01 eller enligt enskild överenskommelse.
Fackliga företrädare
OFR/O Axel Tanner
OFR/S Senadin Sela
SEKO Yvonne Assarsson
SACO Patrik Hansén
Samtliga nås via växeln 010-852 10 00
Är du intresserad att jobba hos oss? Ansök senast 2026-04-17
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
