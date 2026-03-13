Luftbevakningssoldat till F 16, FM-anläggning Hästveda
Försvarsmakten / Militärjobb / Hässleholm Visa alla militärjobb i Hässleholm
2026-03-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Hässleholm
, Kristianstad
, Eslöv
, Sölvesborg
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu fler kollegor för att stärka upp vårat team!
Om enheten
161. Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt, året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum. Du kommer arbeta vid 1612. Stridsledning- och luftbevakningskompaniet, som är ett av bataljonens tre kompanier. Din arbetsplats är flygstridsledningscentralen med anropssignal Cobra, med placering i Hästveda, Skåne.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som luftbevakningsoperatör är din arbetsuppgift huvudsakligen i incidentberedskapens stridsledningscentral, där du bidrar till att skapa Försvarsmaktens luftlägesbild. Befattningen innebär även att stötta handläggning av flygtillstånd som skickats in av andra nationer, bland annat gällande statliga flygningar.
Du kommer arbeta med skarp flygverksamhet vilket gör att tjänsten erbjuder en konkurrenskraftig lönesättning inom Försvarsmakten. Fysiskt och mentalt välbefinnande är högt prioriterat, därför har vi tre timmars träning på arbetstid i veckan, samt tillgång till psykolog och arbetsterapeut på förbandet. Du har rätt till 28-35 semesterdagar, beroende på din ålder.
Du kommer få möjlighet att utvecklas i olika inriktningar, exempelvis inom systemutveckling tillsammans med SAAB, fördjupning inom datalänkskommunikation, eller leda utbildning av framtida kollegor vid funktionsskola, beroende på vilka delar av befattningen som intresserar dig mest. Tjänsten ger även stor möjlighet till vidareutbildning och är meriterande för specialistofficer- och officersutbildning med inriktning luftbevakning. Tjänsten kommer innebära en del resor, till exempel för att växeltjänstgöra vid de andra kompanierna.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAVPubliceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt med godkänt betyg
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig med god IT-vana, och ser gärna att du är analytisk, drivande och nyfiken samt trivs i en problemlösande roll. En stor del av arbetet innebär kontakt med användare där du kommer besitta en högre teknisk kompetens, vilket kräver att du är pedagogisk och tydlig i din dagliga kommunikation. Vi ser också att du som person är social, har en positiv grundinställning och är en lagspelare som även kan arbeta självständigt. Du är ordningsam, tycker om att ta ansvar och tar verksamhetssäkerhet på stort allvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd värnplikt inom luftbevakning
• Erfarenhet och kunskap om system C2StriC
• Erfarenhet av radio-, tele- och datakommunikation
• Erfarenhet av Försvarsmaktens ledningssystem
• Erfarenhet av IT/Tele/Flyg-relaterade arbetsuppgifter
• B-körkortÖvrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal (6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år). Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Hästveda. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Tidigast 2026-06-15, eller enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Information om fysiska krav:
• 125 poäng i multitest
• Löptest 2 km 11:35 min för män och 12:30 min för kvinnor eller FM Beeptest: 6:7 för män och 5:7 för kvinnor eller E-B testet: 35/32 ml O2/kg kroppsvikt
Upplysningar om befattningen:
Jenny Söderman eller Carl Borg
E-post/Tfn: 08-788 75 00 (FM växel)
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-03. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9796467