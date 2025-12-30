Ludvika församling söker administratör till pastorsexpeditionen
2025-12-30
Ludvika församling söker administratör till pastorsexpeditionen!
Ludvika är en stad och kommun i tillväxt, belägen i södra Dalarna med goda kommunikationer till städer som Falun, Örebro och Västerås. Ludvika är centrum i det som kallas Västerbergslagen och erbjuder vacker natur med möjligheter till fritidsaktiviteter i skog och mark. Med en satsning på energiomställningen lockar Hitachi Energy AB folk från hela världen, vilket berikar Ludvika med många kulturer och språk.
I Ludvika församling har vi ca 50 helårsanställda medarbetare och vi söker nu en ny glad kollega till vårt arbetslag.
Navigerar du smidigt mellan olika administrativa system och tycker om att arbeta administrativt och serviceinriktat? Då kan det här jobbet vara rätt för dig!Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett utåtriktat arbete med många kontakter både externt och internt genom telefon, besök och epost. Du är en del av pastorsexpeditionen och fungerar som ett nav inom församlingen med dagliga kontakter med medarbetare, församlingsbor och begravningsbyråer.
Du hanterar ärenden i kyrkobokföringen, bokar kyrkliga handlingar som begravningar vigslar och dop och ser till att vardagen flyter för kollegorna.
Andra arbetsuppgifter är inköp av kontorsmaterial, bokning av olika annonser och att vara sekreterare vid olika möten och sammanträden.
I tjänsten ingår hantering av inkomna och utgående handlingar enligt gällande regler för diarium och arkiv.
Tjänsten kan även komma att innehålla löneadministration.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av administration, diarieföring och kundservice. Arbetet kräver att du har god datorvana och lätt kan ta till dig nya system. Du har goda kunskaper i Microsoft 365 och Teams. Erfarenhet av Svenska kyrkans administrativa system är en merit.
Som person är du strukturerad och gillar att ha ordning och reda. Du är positiv och serviceinriktad och har en förmåga att se helheten i verksamheten och bidrar gärna i utvecklingsarbete.
Du delar Svenska kyrkan värderingar, är såklart medlem och har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av dokumenthantering, protokollskrivning samt system som K-bok och public 360. Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 100% med goda möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning.
Tillträde 1 mars 2026, eller enligt överenskommelse
För mer information om tjänsten kontakta kyrkoherde Simon Johansson; 0240-66 90 24 simon.johansson@svenskakyrkan.se
eller administratör Linda Hedquist, 0240-66 90 42Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 25 januari.
Ansökan med CV och personligt brev skickas till Ludvika församling: ludvika.forsamling@svenskakyrkan.se
eller
Ludvika församling, Box 293, 771 26 Ludvika
Märk kuvertet med "Administratör"
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
