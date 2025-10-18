Lucci Restaurang & Bar Söker Köksbiträde Och Servitör I Centrala Sundsvall
2025-10-18
LUCCI Restaurang & Bar i centrala Sundsvall söker köksbiträde och servitris
Vi är en ny och modern restaurang i hjärtat av Sundsvall med fokus på god mat, trevlig service och trivsam miljö. Nu söker vi två nya kollegor till vårt team:
Köksbiträde Du hjälper till med förberedelse av råvaror, matlagning, disk och städning i köket.
Servitör/Servitris Du tar hand om gästerna, serverar mat och dryck och bidrar till en positiv upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull, social och serviceinriktad
• Trivs med att arbeta i team
• Har erfarenhet från restaurang (meriterande men inget krav)
• Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
• Trevlig arbetsmiljö i en ny och fräsch restaurang
• Deltid eller heltid enligt överenskommelse
• Start omgående
Arbetsplats: Storgatan 18, Sundsvall
Ansökan: Skicka din ansökan via e-post till yaser80@live.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
