LTU Business rekryterar erfaren Kommunikatör/ Kommunikationsstrateg
2026-02-25
Placeringsort: Luleå eller Skellefteå
Nu söker dig som är en resultatorienterad och engagerad kommunikatör som trivs med utmaningen att kombinera strategiskt ansvar med operativ leverans.
LTU Business verkar i gränslandet mellan innovation, näringsliv och samhällsutveckling. Som kommunikatör ansvarar du för att omsätta komplexa frågor till begriplig, relevant och engagerande kommunikation.
Rollen kräver analytisk förmåga, affärsförståelse och en säker känsla för hur kommunikation skapar engagemang.
Din roll hos oss
Du arbetar i hela kedjan: från analys och positionering till genomförande och effektuppföljning. Med utgångspunkt i affärsmål och uppdragsgivares behov identifierar du kommunikativa möjligheter, formulerar tydliga budskapsplattformar och utvecklar strategier. Kanalerna inkluderar bland annat samarbetspartners, LTU Business egna men även köpta - hela spektrat från webb och sociala medier till nyhetsbrev, PR och event. Du behöver inte vara expert på alla format men du är nyfiken på och tar dig gärna an nya arbetssätt, kanaler och koncept inom kommunikationsområdet.
Du arbetar ibland på egen hand och ibland i team tillsammans med kollegor, kunder andra kommunikatörer m. fl. Du tar ett stort personligt ansvar för kundrelationen och att leverera det som förväntas inom uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Genomföra målgrupps-, kanal- och omvärldsanalyser samt ta fram beslutsunderlag och rekommendationer.
- Utarbeta kommunikationsplaner med tydliga prioriteringar, aktiviteter, tidplan och uppföljning.
- Planera och genomföra integrerade kommunikationsinsatser i ägda, förtjänade och köpta kanaler.
- Driva kampanjer och producera innehåll från brief till publicering och resultatuppföljning.
- Samordna interna och externa resurser, inklusive byråer och leverantörer.
- Säkerställa struktur, dokumentation och kontinuerlig förbättring i pågående uppdrag.
Vi söker dig som:
- Är resultatorienterad och ser kommunikation som en integrerad del av affärs- och verksamhetsutveckling.
- Trivs i en dynamisk miljö med flera parallella projekt och har förmåga att prioritera och skapa struktur.
- Arbetar självständigt, metodiskt och strategiskt - från analys till genomförande och uppföljning.
- Har god digital verktygsvana och rör dig obehindrat mellan olika publicerings- och samarbetsplattformar.
- Är bekväm med att producera och anpassa innehåll för digitala kanaler, inklusive enklare bild- och rörlig produktion, samt har omdöme att leda och beställa arbete från externa leverantörer vid behov.
- Använder moderna digitala och AI-baserade verktyg som stöd i analys, idéutveckling och produktion, och gör medvetna val kring när tekniken skapar värde.
- Du kan kommunicera professionellt på svenska och engelska i tal och skrift.
Din personlighet
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
- Du är trygg i komplexa sammanhang och har integritet i dina bedömningar.
- Du vågar utmana, ställa frågor och bidra med perspektiv även när riktningen inte är självklar.
- Du skapar förtroende genom tydlighet, omdöme och leveranssäkerhet.
- Du motiveras av att arbeta i skärningspunkten mellan idé och genomförande.
LTU Business som arbetsgivare
Som arbetsgivare värnar vi om en stark gemenskap, delaktighet, omtanke och ömsesidigt förtroende. Alla medarbetare bjuds in att delta i vår affärsplanering och företagsutveckling. Vi har även bildat flera sociala grupper som arrangerar gemensamma sportaktiviteter, after work och utflykter, vilket stärker vår gemenskap och gör arbetslivet roligare.
Vi har senaste tre åren varit certifierade som ett "Great place to work" och även vunnit en placering som det fjärde bästa småföretaget i Sverige. Det är ett betyg från våra medarbetare som vi är väldigt stolta över och arbetar aktivt för att bibehålla och utveckla.
Kom och bli en del av LTU Business där vi tillsammans skapar framtidens möjligheter och framgångar. Och du - det bästa av allt är att vi ger dig en drivna-kollegor-garanti. Du blir en del av ett team med kunniga och engagerade kollegor där olika bakgrunder och erfarenheter skapar synergi. Publiceringsdatum2026-02-25Så ansöker du
Urvalsprocessen sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 15 mars 2026!
Kontaktpersoner för mer information:
Maria Josefsson, Rekryteringskonsult, AxÖ Consulting: 070-842 23 35
Anna-Sara Lantz, HR- & Konsultchef, LTU Business: 070-724 45 45
Varmt välkommen med din ansökan!
