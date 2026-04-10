LSS-handläggare till myndighetsutövning LSS
2026-04-10
Du kommer till en arbetsplats med väl upparbetade rutiner, en tydlig struktur och tillgång till nära arbetsledning med god återkoppling, vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Du blir del av en grupp med engagerade LSS-handläggare, SoL-handläggare, metodhandledare och närvarande chef på en arbetsplats belägen i centrala Borås. Förutom möjligheten till ett spännande och meningsfullt arbete får du som vår blivande kollega en individuellt anpassad introduktion. Vi uppmuntrar också till kompetensutveckling.
Myndighetsutövningen LSS innefattar dels insatser enligt LSS men även enligt SoL. Verksamheten är uppdelad i en barngrupp, som ansvarar för barn 0-ca 19 år, en vuxengrupp, som ansvarar för vuxna ca 19 år och uppåt och en SoL-grupp som ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen för brukare som har en insats enligt LSS. Verksamheten har även en metodhandledare som stöttar handläggarna i både praktiska frågor och ärendehandledning. Till denna enhet söker vi nu ytterligare en LSS-handläggare.
Du har nu möjligheten att söka ett spännande, meningsfullt och stimulerande arbete där du kommer att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt LSS för vår målgrupp. Det kan exempelvis röra sig om insatser såsom ledsagarservice, kontaktperson, daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS.
Kontakten med brukarna sker antingen via hembesök/möten på förvaltningen, SIP eller via möten initierade av andra professionella inom exempelvis andra kommunala verksamheter eller regionen. Samverkan med bland annat verkställigheten och regionen är en viktig del i LSS-handläggarnas arbetsvardag.Kvalifikationer
Du som sökande är utbildad socionom eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Dock är genomgången och godkänd juridisk baskurs alternativt socialrätt ett krav. Det är meriterande att du har erfarenhet av myndighetsutövning och målgruppen. Du har ett stort engagemang, ett gott bemötande och ett professionellt yrkesmässigt förhållningssätt.
Du gillar att samarbeta och tar dig an nya arbetsuppgifter med ett genuint intresse. Du har god kommunikativ och skriftlig förmåga. Då rättssäkerhet och dokumentation är en viktig del i vårt uppdrag lägger vi stor vikt vid att du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du behöver också ha förmåga att planera, strukturera och prioritera i ditt arbete.
B-körkort är meriterande för tjänsten.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök tjänst nedan.
Här kan du läsa mer om dina förmåner som anställd i Borås stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vill du arbeta som handläggare inom myndighetsutövning och samtidigt ha möjligheten att kunna planera och strukturera din arbetsvecka självständigt? Då är detta rätt verksamhet för dig! Vi erbjuder en arbetsplats med eget kontor med närhet till kollegor, metodhandledare och chef med möjlighet till delvis arbete hemifrån. För att kunna erbjuda en god balans mellan arbete och fritid har vi även ett förmånligt flextidsavtal samt möjlighet till semesterväxling för att utöka antalet semesterdagar.
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för de nämnda målgrupperna. Med cirka 1000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster för dem vi finns till för.
Sociala omsorgsförvaltningen har som övergripande mål att personer med funktionsnedsättning skall kunna leva som andra, uppnå full delaktighet och jämlikhet i samhället. Individuell bedömning av personens behov och ett individuellt bemötande i omsorgen är viktigt för ett självständigt liv.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:019".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
501 80 BORÅS
Sociala omsorgsförvaltningen
Borås Stads växel 033-35 70 00
9847003