LSS-handläggare till myndigheten för personer med funktionsnedsättning
Södertälje kommun / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-12-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Myndigheten för personer med funktionsnedsättning tillhör Omsorgskontoret i Södertälje kommun. Omsorgskontoret består av en myndighetsdel såväl som utförarorganisation inom verksamhetsområdena äldre och funktionsnedsättning. Nu söker vi en LSS-handläggare till myndigheten för personer med funktionsnedsättning.
Myndigheten för personer med funktionsnedsättning består av en resultatenhetschef, fyra gruppledare, 25 LSS-handläggare samt två kontaktsekreterare. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. Här har du möjlighet att som LSS-handläggare göra karriärsteg och få utökad delegation enligt omsorgskontorets delegationsordning. Hos oss finns även kollegialt lärande som är en del av introduktionen där medarbetare med utökad delegation utbildar nyanställda i de olika biståndsbedömningarna inom Socialtjänstlagen [SoL] samt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade [LSS].
På myndigheten har du även möjlighet att delta och vara aktiv i olika kompetenshöjandeforum, och du kommer vara en viktig del i myndighetens utveckling.
Vi använder oss av verksamhetssystemet Pulsen combine och har individens behov i centrum [IBIC] som arbetsmetod. Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vill du arbeta som LSS-handläggare?
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. I arbetsuppgifterna som LSS-handläggare ingår att du informerar, utreder och fattar beslut enligt delegationsordningen i individärenden enligt SoL eller LSS samt följer upp beviljade insatser. I rollen som LSS-handläggare ingår att samverka med olika verksamheter, såsom barn- och ungdom, socialpsykiatri, missbruk, regionen och skolan. Vi ser därför gärna att du har ett ödmjukt förhållningssätt, har en god kommunikationsförmåga och är bra på att samarbeta. Som LSS-handläggare förväntas du också vara en del i förbättringsarbetet på vår myndighet.
Arbetet vi gör tillsammans har sin utgångspunkt i ett professionellt och respektfullt bemötande. Bilden av vår arbetsplats skapas i varje möte, och som medarbetare hos oss är du vårt ansikte utåt.
Vi har en hybridarbetsplats vilket innebär att du har möjlighet att arbeta på distans, detta gäller dock inte under introduktionstiden.
Vem är du?
Du är ansvarstagande och duktig på att strukturera och planera ditt arbete
Du är analytisk och har förmågan att fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
Du har ett ödmjukt förhållningssätt och ett gott bemötande till klienter och anhöriga. Du värdesätter samverkan med samverkanspartners.
Du är engagerad, motiverad och nytänkande vilket innebär att du använder din kunskap och dina förmågor för att utveckla verksamheten Kvalifikationer
• Socionomexamen, juristexamen eller annan universitet- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda datorkunskaper
• Behärskar svenska väl i tal och skrift och har en mycket god dokumentationsförmåga
• B-körkort.
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS/ SoL
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Pulsen combine
• Erfarenhet av att arbeta med IBIC som arbetsmetod
• Erfarenhet av målgruppen personer med funktionsnedsättningDina personliga egenskaper
• Du har ett gott bemötande gentemot såväl klienter som kollegor och samverkansparter
• Du har förmåga att analysera situationer och fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
• Du är ansvarstagande och engagerad och vill vara delaktig i utvecklingen av verksamheten
• Du har en hög samarbetsförmåga
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
• Ett utvecklande och intressant uppdrag
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Årsarbetstid som är en modell för flexibel arbetstid
• Friskvårdsbidrag
• Handledning
• Möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf resultatenhetschef
Åsa Björk asa.bjork@sodertalje.se 08-523 025 74 Jobbnummer
9646471