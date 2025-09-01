LSS-handläggare till Individ och familjeomsorgen
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
På IFO i Grums arbetar vi för att ge stöd, trygghet och utveckling till barn, unga, vuxna och familjer i kommunen. Vi ansvarar för både myndighetsutövning och öppenvård, vilket gör att vi kan arbeta brett och med helhetsperspektiv - från utredning och beslut till behandling och stöd i vardagen. Du kommer att tillhöra gruppen som arbetar mot vuxna.
Som arbetsplats präglas vi av närhet, samarbete och korta beslutsvägar. I en mindre kommun lär vi snabbt känna varandra, och vi har nära kontakt mellan olika verksamheter. Det skapar goda möjligheter till samverkan och gör att du som medarbetare får vara delaktig i både utveckling och förbättringsarbete.
Arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare arbetar du med myndighetsutövning enligt LSS och SoL. Du ansvarar för att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser samt följa upp beviljade stöd. Arbetet innebär nära kontakter med kunder, anhöriga, utförare och andra samverkansparter såsom hälso- och sjukvården och olika myndigheter.
Du har en viktig roll i att ge professionellt stöd, vägledning och information samt att säkerställa rättssäkerhet i varje beslut. Tjänsten är självständig men du blir också en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för kommunens invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning inom socialt arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap om LSS, SoL och förvaltningslagen. Vi ser att du är trygg i din yrkesroll, har förmåga att fatta beslut och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Din analytiska förmåga, struktur och noggrannhet gör att du hanterar komplexa ärenden på ett professionellt sätt.
Som person är du lyhörd, empatisk och respektfull i mötet med kunder och anhöriga. Du har lätt för att samarbeta och samverka, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina beslut.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* myndighetsutövning inom LSS och/eller SoL
* handläggning av biståndsbeslut
* arbete i verksamhetssystem såsom Procapita eller Lifecare
B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
