LSS-handläggare sökes till första linjen
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2026-08-03
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Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på socialförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Välkommen till oss!
Haninge kommuns verksamhetsområde Funktionshinderomsorg är ett utvecklingsinriktat område med fokus på att skapa den bästa socialtjänsten för kommunens medborgare. Enhetens mål är att skapa förutsättningar för ökad självständighet för målgruppen. Verksamheten bedrivs utifrån lagstiftningens krav, politiska mål och kommunens riktlinjer. Vi på förebyggande och myndighet arbetar med myndighetsutövning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Enheten hanterar ärenden avseende både barn och vuxna.
Tyngdpunkten i enhetens arbete inom myndighetsutövning är rättssäker handläggning, enhetliga bedömningar samt uppföljning av beslut och beviljade insatser. Enhetens uppdrag och mål är att handlägga ansökningar från den enskilde, utreda behov av insatser och fatta beslut, beställa insatser samt följa upp besluten och hur de beviljade insatserna fungerar. Du behöver känna dig trygg i att samverka och delta i möten med flera mötesdeltagare.
Om enheten
Enheten består av två linjer, en första och en andra, och leds av två enhetschefer som tillsammans med en gruppledare stöttar handläggarna i deras dagliga arbete. Vi har också stödfunktioner kopplade till enheten såsom administrativa assistenter, ekonomihandläggare och två placeringssamordnare. Till enheten hör också en egen utförarverksamhet som ansvarar för att verkställa insatser som ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsfamilj. Det ger oss goda möjligheter till helhetssyn och kontinuitet i våra insatser.
En hälsning från din blivande chef
Jag heter Melissa Valencia och är din blivande chef. För mig är det viktigt att du trivs i din roll och känner dig delaktig i vårt utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid att följa upp vårt arbete och göra rättssäkra bedömningar men vi glömmer inte att ha roligt på vägen! Som chef är jag öppen och ger stort utrymme för eget ansvar. Jag tror på tydlig och ärlig kommunikation, rakhet och lyhördhet och att vi tillsammans når våra mål. Ingen är ensam i sitt uppdrag, nära ledarskap och stöd är självklart för mig.
Ditt uppdrag
Som LSS-handläggare hos oss ansvarar du för hela handläggningsprocessen, från mottagande av ansökningar till utredning, beslut och uppföljning av insatser. Du utreder både insatser enligt LSS och SoL. En viktig del av rollen är att bemanna vår mottagningstelefon, som är första kontakt för medborgare som söker stöd, vägledning och rådgivning.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
Samverka både internt i vår organisation och externt med andra myndigheter, verksamheter och anhöriga.
Aktivt bidra till verksamhetens utveckling.
Säkerställa ett professionellt bemötande och hög kvalitet i alla kontakter.
Strukturera och planera ditt arbete, prioritera om när det krävs och hålla tidsplaner för rättssäker handläggning.
Anpassa din kommunikation utifrån den individ du möter, förmåga att tydligt, respektfullt och tryggt förmedla information.
Förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Bidra till utvecklingen av våra arbetssätt, i linje med den nya socialtjänstlagen och det förebyggande perspektiv som präglar framtidens socialtjänst.
Krav
Socionom- och/eller juristexamen alternativt beteendevetare med dokumenterad kunskap om juridik.
Vara väl förtrogen med handläggning enligt LSS och SoL
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning i offentlig sektor
God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift och att du är väl förtrogen med svenska språket
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning
Kunskap av att arbeta med metoderna individbaserad systematisk uppföljning (ISU) och individens behov i centrum (IBIC)
Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare och lifecare SPPubliceringsdatum2026-08-03Körkortskrav
Din kompetens
Som person är du trygg, lösningsorienterad, stabil och lugn i komplexa situationer, kommunikativ och professionell i ditt bemötande. Du arbetar bra med komplexa frågor och situationer, kan snabbt analysera och fatta beslut. Med en god samarbetsförmåga är du lyhörd, flexibel och ser möjligheter i mötet med den enskilde. Du arbetar självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du tycker om att arbeta i team men också att arbeta självständigt. Du bidrar till vårt team genom att vara öppen, inkluderande och positiv med ett gott humör, även under press. Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågsstation. Vi har tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, lediga klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. För närvarande tillämpas ett distansarbetsavtal som innebär att du bereds möjlighet att arbeta på annan plats än kontoret två dagar per vecka om verksamheten så tillåter. I rollen ges du möjlighet till extern ärendehandledning, juridisk handledning och kontinuerlig kompetensutveckling.
Varmt välkommen med din ansökan som ska innehålla examensbevis, CV och personligt brev!
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 81 HANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionshindersomsorg, förebyggande och myndighet Kontakt
Melissa Valencia 08-6068165 Jobbnummer
10018743