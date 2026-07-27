LSS-handläggare inom utredning och uppföljning
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2026-07-27
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en LSS-handläggare till avdelning vuxna, utredning och uppföljning. Arbetet består av utredningsarbete och uppföljning av beslutade insatser enligt SOL och LSS riktat mot målgruppen inom LSS. I arbetet ingår även motivationsarbete (MI) samt att ge information och rådgivning till brukare och samarbetspartners. Andra förekommande arbetsuppgifter är samverkan internt inom förvaltningen samt externt med andra berörda aktörer såsom utförare och hälso- och sjukvård.
Som LSS-handläggare mot målgruppen LSS är den ena dagen inte den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra. Som stöd i ditt arbete finns mentorer, arbetsgruppens ärendehandledning, extern handledning, administrativt stöd, förste socialsekreterare samt stöd av enhetschef.
Din arbetsplats
Socialförvaltningen är en förvaltning i förändring. Vi arbetar med ett flexibelt förhållningssätt för att tillsammans möta utmaningarna som finns, och framförallt den nya socialtjänstlagen och möjligheterna som den för med sig. På enheten finns LSS-handläggare, två förste socialsekreterare och en enhetschef. Enheten jobbar nära individ- och familjeomsorgen, socialpsykiatrienheten samt teamet från Boendeenheten.
Arbetstiden är förlagd vardagar kl. 07:50-17:00 och 7:50-16:00 under sommarmånaderna med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar. Vi arbetar aktivitetsbaserat och sitter i nyrenoverade fräscha kontorslandskap på Drottninggatan 45.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen. Har du läst kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt samt psykologi, ses det som meriterande.
Det är starkt meriterande om du har arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning. Har du dessutom arbetslivserfarenhet inom LSS, SoL samt erfarenhet av arbete som rör psykisk ohälsa ser vi det som meriterande. Det är även önskvärt om du har erfarenhet av IBIC samt av verksamhetssystemet Treserva. I den här tjänsten är B-körkort ett krav då resor förekommer i tjänsten. Tjänsten innebär samverkan med såväl interna som externa kontakter med tillhörande dokumentation vilket ställer krav på god svenska i tal och skrift.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du arbetar bra med andra människor och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har en god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa uppkomna konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är lugn, stabil och har förmågan att hantera pressade situationer på ett bra sätt. Vidare är du duktig på att prioritera, planera och du tar ansvar för dina uppgifter. Som person är du trygg och kan se relationer i sitt rätta perspektiv och kan skilja på det personliga och det professionella.
För den här tjänsten kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17421
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Socialförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Anna Lindmark-Stedt anna.lindmark-stedt@linkoping.se +4613262333 Jobbnummer
10012028