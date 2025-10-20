LSS-handläggare inom utredning och uppföljning
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu LSS-handläggare till avdelning vuxna, utredning och uppföljning. Arbetet består av utredningsarbete och uppföljning av beslutade insatser enligt SOL och LSS riktat mot målgruppen inom LSS. I arbetet ingår även motivationsarbete (MI) samt att ge information och rådgivning till brukare och samarbetspartners. Andra förekommande arbetsuppgifter är samverkan internt inom förvaltningen samt externt med andra berörda aktörer såsom utförare och hälso- och sjukvård.
Som LSS-handläggare mot målgruppen LSS är den ena dagen inte den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra. Som stöd i ditt arbete finns mentorer, arbetsgruppens ärendehandledning, extern handledning, administrativt stöd, förste socialsekreterare samt stöd av enhetschef.
Din arbetsplats
Socialförvaltningen är en relativt ny organiserad förvaltning, det vill säga en förvaltning i förändring. Där arbetar vi med ett flexibelt förhållningssätt för att möta utmaningarna som finns tillsammans och framförallt den nya socialtjänstlagen och möjligheterna som den för med sig. Enheten består både av LSS handläggare och biståndsbedömare som hjälps åt inom gruppen. Det finns också en enhetschef, två förste socialsekreterare. Enheten jobbar nära SF individ och familjeomsorg samt nära teamet från Boendeenheten.
Arbetstiden är förlagd vardagar kl. 07:50-17:00 och 7:50-16:00 under sommarmånaderna med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar. Vi arbetar aktivitetsbaserat och sitter i nyrenoverade fräscha kontorslandskap på Drottninggatan 45.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen. Har du läst kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt samt psykologi, ses det som meriterande.
För denna roll är det önskvärt att du har arbetslivserfarenhet av myndighetsarbete, har du arbetslivserfarenhet inom LSS, SoL samt erfarenhet av frågor som rör socialpsykiatri och psykisk ohälsa ser vi det meriterande. Det är även önskvärt om du har erfarenhet av IBIC samt av verksamhetssystemet Treserva. I den här tjänsten är B-körkort ett krav då resor förekommer inom tjänsten. Tjänsten innebär samverkan med såväl interna som externa kontakter med tillhörande dokumentation vilket ställer krav på god svenska i tal och skrift.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som person har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är lugn, stabil och har förmågan att hantera pressade situationer på ett bra sätt. Vidare är du duktig på att prioritera, planera och du tar ansvar för dina uppgifter. Du arbetar även bra med andra människor och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har en god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa uppkomna konflikter på ett konstruktivt sätt. Som person är du trygg och kan se relationer i sitt rätta perspektiv och kan skilja på det personliga och det professionella.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16133
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
