LSS-handläggare / Biståndshandläggare SoL under 65 år
Tyresö Kommun / Administratörsjobb / Tyresö Visa alla administratörsjobb i Tyresö
2026-01-02
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning har i uppdrag att tillgodose omsorg av hög kvalitét till Tyresös äldre och personer med funktionsnedsättning.
Myndigheten är uppdelad i två enheter varav en av dem är Enheten för myndighetsutövning funktionsnedsättning. Enheten är uppdelad i tre grupper; barn- och vuxen LSS samt SoL under 65 år.
SoL under 65 år består av 4 handläggare varav en medarbetare är gruppledare på 25%.
LSS barn består av 4 handläggare och LSS vuxen av 5 handläggare. Till enheten hör även en gruppledare LSS samt en enhetschef.
Vi letar efter en ny handläggare till enheten och söker dig som tycker om att arbeta i team, med högt tempo och med fokus på utvecklings- och förbättringsarbete.
Enheten består av en hälsosam blandning medarbetare med varierande erfarenhet, ålder och bakgrund. Atmosfären på enheten präglas av stort engagemang och omtanke. Balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och även att ha ett gott arbetsklimat i en hållbar arbetssituation. Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som handläggare kommer du att ansvara för att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), exempelvis hemtjänst och boendestöd, samt även handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS). Samverkan med interna och externa parter är viktigt för oss och för våra Tyresöbor, vilket innebär att du kommer att delta i en hel del samverkansmöten kring de Tyresöbor som får stöd av dig. Vi tror även att de bästa verksamheterna förbättras och utvecklas direkt av de medarbetare som arbetar i processerna, och därför kommer du även att arbeta med förbättrings- och utvecklingsfrågor i ditt dagliga arbete.
Vem är du?
Du har en socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom beteendevetenskap, juridik eller socialt arbete.Kvalifikationer
- Erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), inklusive utredning, bedömning och beslut eller
- Erfarenhet av myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, med tydlig och rättssäker dokumentation.
Det är meriterande om du har:
- Fördjupningskurser inom LSS, funktionshinderområdet eller socialrätt.
- Utbildning i IBIC, eller annan strukturerad metod för behovsbedömning.
- Utbildning inom samtalsmetodik, exempelvis MI (motiverande samtal).
- Vana att arbeta i digitala verksamhetssystemen Treserva eller LifeCare.
- Förståelse för förvaltningslagen, rättssäker handläggning och dokumentationskrav.
- Kunskap om samverkansprocesser med hälso- och sjukvård, utförare och andra myndigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss behöver du vara trygg i dig själv, ha ett gott omdöme och kunna balansera självständighet med samarbete. Du möter människor i olika livssituationer och behöver därför ha ett respektfullt och lyhört bemötande samt en förmåga att skapa struktur även när förutsättningarna förändras.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl.
Karl-Petter Lööw, enhetschef, karl-petter.loow@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Karl-Petter Lööw +46857828313 Jobbnummer
9667618