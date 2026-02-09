LSS handläggare till Myndighet LSS/SoL under 65 år
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en LSS-handläggare till enheten för myndighetsutövning inom funktionshinderområdet.
I rollen möter du personer under 65 år som behöver stöd enligt LSS och SoL. Du utreder, bedömer och fattar beslut om insatser med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och individens rätt till stöd, samtidigt som du värnar om individens rättigheter och bidrar till ett tryggt och rättvist stöd för kommunens medborgare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- genomföra samtal och hembesök med den enskilde, utförare och dess nätverk
- följa upp beviljade insatser och anpassa stödet vid förändrade behov
- dokumentera tydligt och rättssäkert i verksamhetssystemet LifeCare
- hantera fakturor kopplade till beslutade insatser
- bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner inom enheten
- samverka med hälso- och sjukvård, hemtjänst, utförare och andra interna och externa aktörer
Med ett professionellt förhållningssätt kartlägger du behov och ser till att insatserna utformas i enlighet med individens livssituation.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en arbetsmiljö där delaktighet, samarbete och lärande är centrala, och där vi tar vara på varje medarbetares drivkrafter och styrkor. Vi arbetar enligt IBIC (Individens behov i centrum) och befinner oss i en utvecklingsfas med särskilt fokus på kvalitet, rättssäkerhet och ett respektfullt bemötande. Här får du både struktur och trygghet, men också utrymme att växa och bidra till verksamhetens utveckling.
Hos oss blir du en del av ett kompetent team som drivs av viljan att göra skillnad för invånarna i Botkyrka. Vi har ett nära samarbete i vardagen med kollegiala avstämningar och en stödjande kultur där vi delar kunskap och hjälper varandra. Gruppen består av 19 handläggare och två gruppledare som ger operativt stöd. Verksamheten leds av en närvarande chef med helhetsansvar och fokus på att du ska få det stöd du behöver. Du får en introduktion anpassad efter din erfarenhet samt möjlighet till kompetensutveckling och visst distansarbete när det fungerar för verksamheten.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk examen inom juridik, sociologi eller beteendevetenskap.
Övriga krav:
- Genomförd och godkänd kurs i socialrätt.
- Erfarenhet av att tolka lagar och regler.
- Erfarenhet av att dokumentera tydligt och korrekt på svenska i både tal och skriftt.
- B-körkort
Meriterande:
- Har arbetat som handläggare med myndighetsutövning enligt LSS och/eller SoL.
- Har arbetat enligt IBIC i utrednings- och dokumentationsarbetet.
- Har använt verksamhetssystemet Procapita/LifeCare i det dagliga arbetet.
Att arbeta som handläggare kräver att du är trygg i din yrkesroll och stabil i mötet med människor i utsatta och komplexa situationer. Du har förmåga att behålla lugnet, fatta genomtänkta beslut och skapa tillit i kontakten med brukare och anhöriga. Rollen förutsätter ett lösningsfokuserat synsätt och flexibilitet, där du anpassar ditt arbetssätt efter individens behov och snabbt ställer om vid förändrade förutsättningar.
Du arbetar självständigt och strukturerat, planerar och prioriterar ärenden på ett effektivt sätt och ser till att handläggningen håller hög kvalitet. Förmågan att kommunicera tydligt och anpassa budskapet till olika målgrupper är central för att skapa förståelse och samverkan med brukare, anhöriga och andra aktörer. Ett respektfullt och empatiskt bemötande genomsyrar ditt arbetssätt och är avgörande för att bygga förtroende samt säkerställa att utredningar och beslut är rättssäkra och grundade i lagstiftning.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
