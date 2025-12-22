LSS handläggare Biståndsenheten - fokus förebygga välfärdsbrott
2025-12-22
Är du socionom eller har en likvärdig utbildning? Har du tidigre erfarenhet av myndighetsutövning LSS? Är strukturerad och vill utveckla? Vill du arbeta för att rätt personer får rätt insatser? Matchar du med vår värdegrund, Enkelt - Effektivt och Medborgarvänligt? Då är det dig vi söker till oss på Biståndsenheten i Sala kommun. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt, engagerande och ansvarsfullt arbete som biståndshandläggare.
Vi söker en erfaren biståndshandläggare med inriktning LSS. I tjänsten ingår specifikt att arbeta fram processer och arbetssätt för att förebygga välfärdsbrott samt viss ärendehandledning.
Om arbetsplatsen
Biståndsenheten består av 7 biståndshandläggare som utreder enligt socialtjänstlagen (SoL) och 3 biståndshandläggare som utreder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en teamledare och en enhetschef. På Biståndsenheten eftersträvar vi likvärdiga bedömningar och att hålla hög rättssäkerhet. Vi arbetar i team och är prestiglösa. Som biståndshandläggare hos oss har du tillgång till stöd i handläggningsprocessen från kollegor, teamledare och enhetschef. Vi samverkar bland annat med de andra enheterna inom individ och familjeomsorg samt utförare. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete är att möjliggöra en rättssäker handläggning genom kvalificerade utredningar och beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt att ansvara för uppföljningar och omprövningar av beslut. Ett viktigt led i ditt arbete är ett gott medborgarfokus. Det innebär att du samverkar både med externa samarbetspartners inom hälso- och sjukvård, anhöriga och närstående samt interna samarbetspartners inom funktionshindersområdet och övrig socialtjänst. Det kräver en god kommunikativ förmåga och ett professionellt arbetssätt. Arbetet som biståndshandläggare innefattar även att informera och vägleda medborgarna till rätt stöd och insatser.
Förutom handläggningsprocess med beslutsfattande ingår arbetsuppgifter som att dokumentera, samverka såväl externt som internt och delta i enhetens schemalagda möten och utbildningar. Vi arbetar i verksamhetssystemen Pulsen Combine och Cosmic Link och ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av. Vi arbetar utifrån arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC).
En stor del av din arbetsuppgift är att arbeta fram processer, arbetssätt och arbetsstöd för att förebygga välfärdsbrott. Du kommer att ha ansvar för att arbeta fram rutiner, implementera i det dagliga arbetet och vara stöd i det strategiska arbetet. Du kommer även att hålla viss ärendehandledning i komplexa ärenden. Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, har social omsorgsexamen, kandidatexamen i social omsorg eller en annan adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du ska ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS och kunskap om personlig assistans.
Som person är du prestigelös, snabblärd och trygg i dig själv samt har en god förmåga att prioritera. Du är stresstålig och flexibel och ser till att det som behöver göras blir gjort. Du ser hellre möjligheter än svårigheter och tycker om utmaningar i att hitta konstruktiva lösningar på komplexa problem. Du är ödmjuk och lyhörd inför andras uppfattningar. Du har lätt för samverkan både internt och externt. Ett gott bemötande är en självklarhet för dig.
Du behöver vara väl insatt i aktuell lagstiftning och ha förmåga att kunna arbeta med komplexa frågeställningar. För tjänsten krävs att du behärskar det svenska språket väl och har förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet och ett professionellt förhållningssätt.
Arbetsprov kan komma att nyttjas.
Krav:
B-körkort
Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS.
Vi erbjuder dig
Ett generöst flextidsavtal
Möjlighet till distansarbete en dag per vecka
Friskvårdsbidrag 2000 kr/år eller friskvårdsbidragsväxling till hälsoundersökning
Semesterväxling
Rätt till heltidsarbete
Anställningsvillkor
Heltid 100%
Tillsvidare anställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
Arbetsgivaren kommer att kräva utdrag från rikspolisstyrelsens belastningsregister innan anställning.
Ansökan vill vi ha senast 2026-02-28
Rekrytering sker löpande så ansök redan idag på www.sala.se/ledigajobb
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Alexandra Juhlin 0224-74 90 76
Teamledare Ida Svensson 0224-74 90 68
Fackliga representanter
Vision, Thomas Roberg 0224-74 96 62
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
