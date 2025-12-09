Lov/sommarjobb hos oss inom äldreomsorgen i Båstad 2026
2025-12-09
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Nu söker vi dig som vill tillbringa sommaren i härliga Båstad och samtidigt utföra ett av de viktigaste uppdragen i samhället. Jobba hos oss och gör skillnad samtidigt som du kan njuta av salta bad och sommarens aktiviteter på din fritid. I Båstad är allt är möjligt!
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
I Båstads kommun finns fem vårdboende som ligger i Östra Karup, Båstad, Grevie och Förslöv. I Förslöv finns både ett vårdboende och ett korttidsboende. Alla ligger i natursköna områden. Hemvården utgår från Båstad eller Förslöv. Vår verksamhet bedrivs sju dagar i veckan och vi söker vikarier både till dag, kväll och natt.
I det dagliga arbetet ger vi en kvalitativ omvårdnad utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet i hemmet. Du ingår i teamet som bl.a. utför personlig omvårdnad, skapar trivsamma måltider, uppmuntrar till social samvaro och sätter guldkant på tillvaron för våra äldre.
Du samarbetar inte bara med dina kollegor på vård- och omsorgsboendet/ hemvården utan även med andra professioner såsom sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Vissa delegerade hemsjukvårdsuppgifter förekommer i form av bland annat läkemedelshantering. I det dagliga arbetet ingår dokumentation.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska men det är inget krav.
Vi arbetar både i grupp och självständigt och därför är det viktigt att du fungerar i båda sammanhangen och har förmåga att ta egna initiativ. Våra vård- och omsorgstagare är alltid i fokus och därför är det viktigt med ett gott bemötande och en positiv inställning.
Det krävs att du är flexibel med ett lösningsorienterat förhållningssätt och kan ändra perspektiv om det blir ändrade förutsättningar. Du behöver kunna hantera det svenska språket väl både i tal och i skrift samt ha viss datorvana. Inom hemvården är det en fördel om du har körkort.
Vid anställning ställs det krav på att du visar upp ett utdrag ur ett belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Skriv gärna i din ansökan om det är något speciellt område eller boende som ligger dig extra varmt om hjärtat.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Från och med 1 juli 2023 krävs det ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel
Kommunala avtal gäller. Rökfri arbetstid tillämpas. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande, hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara. Urval och intervjuer sker löpande.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Hemvården:
* Josefin Green 0431-774 85 (Förslöv)
* Sanna West 0431 - 0431-773 72 (Båstad)
* Anna-Lena Morken 0431-773 06 (Båstad)
* Cecilia Larsdotter/Carina Hoveborn 0431-774 31 (Båstad)
Särskilt boende:
* Annika Müller-Hansen, Almgården, 0431-776 32 (Grevie)
* Johanna Lindström, Åsliden, 0431-772 90 (Östra Karup)
* Cindy Case Nord, Korttid Haga Park, 0431-776 11 (Förslöv)
* Ulrika Viebke, Haga Park, 0431-773 02 (Förslöv)
* Pernilla Holte, Skogsliden, 0431-774 15 (Båstad) Ersättning
