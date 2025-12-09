Lov och Sommarjobb inom LSS i Båstad 2026
2025-12-09
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Nu söker vi dig som vill tillbringa sommaren i härliga Båstad och samtidigt utföra ett av de viktigaste uppdragen i samhället. Jobba hos oss och gör skillnad samtidigt som du kan njuta av salta bad och sommarens aktiviteter på din fritid. I Båstad är allt är möjligt!
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vi arbetar tillsammans för att stötta brukarna med omvårdnad och aktiviteter för delaktighet i samhällslivet i och utanför hemmet. Dagarna struktureras utifrån brukarnas behov och genomförandeplan. I vissa verksamheter förekommer arbetstekniska hjälpmedel som till exempel liftar.
Arbetstiden kan vara förlagd till dag, kväll, natt och sovande jour.
För att lov/sommarjobba inom LSS är det meriterande om du har gått vård- och omsorgs- eller barn och fritidsprogrammet på gymnasiet eller ha liknande utbildning. Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning med tydlig inriktning mot beteendevetenskap eller funktionshinderområdet.
Som medarbetare hos oss arbetar du med individen i fokus vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, har ett gott bemötande och har förmåga att ta initiativ. Du kommunicerar med både brukare, kollegor, chef och anhöriga vilket gör att du behöver ha förmåga att sätta dig in i någon annans situation/perspektiv. Som kollega förväntas du kunna samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö där alla medarbetare tar ansvar och stöttar varandra.
Vid anställning ställs det krav på att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få veta mer om dig!
ÖVRIGT
Kommunala avtal gäller. Rökfri arbetstid tillämpas. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb.
Båstads Kommun
Enhetschef Daglig verksamhet
