Loungemedarbetare till Landvetter flygplats

Lounge Agent
Din roll
Som en del av vårt team i vår Lounge är ditt bemötande och din service våra gästers upplevelse. Som Loungevärd/värdinna kommer du att ansvara för servicen gentemot gästerna i vår Lounge. Förutom att säkra en korrekt, vänlig och tidseffektiv hantering av registrering i reception, ser du även till att det utbud i form av mat, dryck och snacks håller den kvalitet vi erbjuder våra gäster. Även enklare städning ingår. Arbetet innebär även vissa tunga lyft då man även kommer att ta emot varuleveranser.
Du är vårt ansikte utåt och tillsammans gör vi våra gästers väntan till en upplevelse. Arbetet ställer krav på att du har en hög servicekänsla, initiativrikedom samt trivs att arbeta och utvecklas i en dynamisk och internationell miljö. Som en del i vårt team, spelar du en viktig roll i varje resenärs resa.
Vi söker dig som
Arbetar med ett tydligt gäst och säkerhetsfokus
Serviceminded
Är Tydlig, självsäker och har lätt för att kommunicera
Har en approach som är respektfull, vänlig och stöttande
Är Pålitlig, punktlig och förmåga att organisera
Är Flexibel och har förmågan att anpassa sig till förändrade prioriteringar och situationer
Är 20 år eller äldre (detta då alkoholhaltiga drycker hanteras i arbetet)
Svenska och engelska i tal och skrift
Kunna arbeta alla våra skifttider och kunna ta dig till och från Landvetter på udda tider. Körkort samt tillgång till bil krävs då kollektivtrafiken ej går under alla tider.
Kunna bevisa och redogöra vad du gjort de senaste 5 åren tillbaka i tiden med stödjande dokument då det är ett myndighetskrav.
Vad du får av oss
Du kommer vara en del i en organisation som förstår värdet i alla medarbetare. Du kommer snabbt att märka att flygplatsmiljön är en unik plats att arbeta i och du kommer träffa på många nya bekantskaper. Flygplatsvärlden är en värld i sig, en folkrik värld med ett högt tempo, där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta i en variationsrik miljö med utvecklingsmöjligheter där du har vårt fulla stöd, för att hjälpa dig genom din karriär och utveckling hos oss.
Anställningsvillkor
Startdatum: Tillträde enligt överenskommelse
Antal: 1
Arbetstider: Skiftarbete - tidig morgon, kväll och helgtjänstgöring. Ob-tillägg enligt gällande avtal
Omfattning: Prov anställning 90%
Placering: Landvetter flygplats
Sista dag att ansöka är 2025-09-05. Urvalet sker löpande så varmt välkommen med din ansökan innan ansökningstiden har gått ut (tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag)
