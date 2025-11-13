Lotorps skola söker speciallärare/lärare med specialpedagogisk kompetens
2025-11-13
Vill du jobba med oss?
Lotorps skola är en kommunal grundskola från förskoleklass till årskurs sex.
Vi söker en engagerad och kompetent speciallärare/lärare med stort intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, särskilt inom autism. Tjänsten innebär att du kommer att ha ett pedagogiskt ansvar för elever i årskurs 6-9.
Vad kan vi erbjuda dig?
- Ett nära samarbete med elevassistent, elevhälsa och skolledning.
- En möjlighet att utveckla undervisning och arbetssätt i en inkluderande lärmiljö.
- En arbetsplats med fokus på trygghet, lärande och utveckling för både elever och personal.
Dina framtida arbetsuppgifter
- Du planerar, genomför och följer upp undervisning anpassad efter elevens behov och förutsättningar.
- Du arbetar i nära samverkan med elevassistent, och på sikt tillsammans med ämneslärare.
- Du skapar en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där eleven ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt
Rollen innebär också
Att du kommer att vara med i utformningen av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd och även få vara med i utformningen av lärmiljön. Hög andel av tjänsten kommer att innebära enskilt arbete med elever.
Vem är du?
- Du har lärarlegitimation med speciallärarexamen, alternativt bred lärarkompetens i åk 6-9 med erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd.
- Har hög kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, särskilt autism.
- Har bred ämneskunskap för att kunna möta elevens behov i flera ämnen.
- Är trygg, tydlig och har förmåga att bygga goda relationer.
- Har god samarbetsförmåga och ser värdet av att arbeta i team.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
