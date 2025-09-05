Lösningsorienterad Produktionsplanerare till Holmen Board and Paper
Holmen AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-09-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmen AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Ett smart och meningsfullt valVill du arbeta i en internationell miljö där planering, analys och problemlösning står i centrum? Tycker du om att skapa struktur, samarbeta med andra och hitta lösningar när förutsättningarna snabbt förändras? Då kan du vara den vi söker till vårt planeringsteam i Norrköping!
Din nya arbetsplats
Holmen är ett svenskt skogsbolag med cirka 3 500 medarbetare. Vi skapar hållbara produkter från våra förnybara svenska skogar och levererar dem till kvalitetsmedvetna kunder över hela världen.
Ett av våra fyra affärsområden är Holmen Board and Paper, där över 2 000 medarbetare arbetar med innovativa och klimatsmarta lösningar. På vårt huvudkontor, vackert beläget vid Strömmen i Norrköping - bara några minuters promenad från resecentrum - arbetar cirka 90 kollegor inom affärsutveckling, marknadsanalys, försäljning, inköp, produktion- och logistikplanering samt kundservice. Tillsammans skapar vi optimerade pappers- och kartonglösningar för våra kunder.
Din nya utmaning
Som produktionsplanerare får du en central roll i att planera och optimera produktionen av våra pappersmaskiner. Du ansvarar för att säkerställa att ordrar hanteras effektivt och att produktionen anpassas efter både kapacitet och efterfrågan. Rollen innebär ett nära samarbete med bruksplanering, logistikplanering och våra internationella sälj- och kundserviceteam, där tydlig kommunikation och god samarbetsförmåga är avgörande för att nå gemensamma mål.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Delta i prognosarbete genom analys av bokningsläge, kapacitet och efterfrågan.
• Allokera ordrar inom den bekräftade produktionsprognosen och göra nödvändiga justeringar.
• Balansera och optimera bokningsläget inom produktion samt prioritera mellan marknader och produkter.
• Kommunicera och koordinera produktionsplanen med interna och externa samarbetspartners.
I rollen kombinerar du analys och struktur med daglig kommunikation och problemlösning - alltid med målet att skapa effektiva processer och nöjda kunder.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som har erfarenhet av produktions- eller logistikplanering, eller annan Supply Chain-verksamhet. Du har en god förståelse för planeringsprocesser och trivs med att skapa struktur även när förutsättningarna förändras snabbt.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad med förmågan att behålla fokus när situationen kräver snabba beslut. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter, men du värdesätter också samarbete och har lätt för att kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt. Genom att aktivt dela information och bygga goda relationer skapar du förutsättningar för gemensamma lösningar. Med ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga bidrar du till effektiva processer och leveranser som motsvarar våra kunders höga förväntningar.
Vi ser gärna att du har en universitet- eller YH-utbildning inom ett relevant område som exempelvis logistik, teknik eller ekonomi. Du kan uttrycka dig obehindrat på engelska i både tal och skrift, eftersom mycket av kommunikationen sker internationellt. Goda kunskaper i MS Office är ett krav, medan erfarenhet av affärssystem och processindustri är meriterande.
Vi erbjuder dig
Hos Holmen Board and Paper blir du en del av en värderingsstyrd organisation där hållbarhet är en naturlig del av vår affär och kultur. Vi erbjuder en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka, där du arbetar i en dynamisk miljö med engagerade kollegor.
Din arbetsplats är i Norrköping, på vårt kontor vid Strömmen - en inspirerande arbetsmiljö nära både stadspuls och natur. Här finns ett starkt engagemang för kompetensutveckling, och vi uppmuntrar dig att växa i din yrkesroll.
Vår kultur präglas av transparens, samarbete och kommunikation, där vi tillsammans skapar framtidens lösningar för produktionsplanering. Tjänsten är ett vikariat på cirka ett år och vi vill gärna ha dig på plats så snart som möjligt, så vänta inte med att skicka in din ansökan! För att ansöka behöver du bara bifoga ditt CV och svara på våra urvalsfrågor.
Ansök nu till Holmen Board and Paper och bli en del av en hållbar framtid!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Arbetsplats
Holmen Kontakt
HR
Linus Wennerqvist linus.wennerqvist@ext.holmen.com 0709256544 Jobbnummer
9495645