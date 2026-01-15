Lösningsorienterad Miljöspecialist till Norra underhållsregionen
Trafikverket / Hälsoskyddsjobb / Luleå Visa alla hälsoskyddsjobb i Luleå
2026-01-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Luleå
, Boden
, Överkalix
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Är du en driven och lösningsorienterad miljöspecialist? Gillar du kombinationen av att både arbeta operativt och strategiskt? Ute i fält och inne på kontoret? Brinner du för att hitta smarta lösningar in om miljöområdet tillsammans med vår väg och järnvägsverksamhet inom Underhåll Norra regionen? Då är du helt rätt person för oss och vi hoppas att du säker tjänsten som miljöspecialist på Norra underhållsregionen.
Lösningsorienterad Miljöspecialist till Norra underhållsregionenPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som Miljöspecialist hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande miljöfrågor kopplat till drift och underhåll av väg- och järnvägsanläggningen. Du förväntas hitta ett balanserat och pragmatiskt sätt att stötta vår operativa underhållsverksamhet och våra entreprenörer på kort och lång sikt brett inom miljöområdet. I din roll kommer du bland annat att arbeta med frågor som rör vattenverksamhet, masshantering, invasiver, artskydd, skyddade områden/objekt samt hantering av olika miljörisker i projekten. Du arbetar operativt ute i verksamheten med att stödja och hjälpa underhållsverksamheten i att följa miljöbalkens regler. Du arbetar med miljösäkring, identifierar aktiviteter som kräver dispens/anmälan/tillstånd, gör miljöbedömningar, tar fram underlag och medverkar vid myndighetsärenden, granskar planer och övriga dokument som tas fram inom projekten samt följer upp att miljökrav hanteras på ett bra sätt. Du kan även arbeta direkt tillsammans med våra entreprenörer för att säkerställa korrekt miljöhantering ute i våra entreprenader. Tillsammans med övriga i teamet samordnar du även behovet av konsultstöd avseende miljökompetens.
Du är en nyckelspelare i att säkra miljöfrågor i vår underhållsverksamhet inom både väg och järnväg.
Du tillhör sektion Kvalitet och Säkerhet vars uppdrag är att stötta den operativa verksamheten inom den norra regionen i frågor rörande säkerhet, risk, kvalitet och miljö. Sektionen består i dagsläget av 12 medarbetare varav två resurser är miljöspecialister.
I din roll ingår även att hålla dig uppdaterad på ny lagstiftning och utveckling inom miljöområdet, svara på remisser, samt utbilda och informera regionens medarbetare i aktuella miljöfrågor. Du har stora möjligheter till att lära dig av andra och få en naturlig utveckling i din vardag, särskilt eftersom du jobbar brett med många olika frågor inom miljöområdet. Dessutom skapar du och tar hand om relationer med externa parter inom aktuell geografi såsom leverantörer, kommuner och länsstyrelser. Resor inom underhållsregionen ingår i tjänsten.
Övrig information
Möjliga placeringsorter: Kiruna, Luleå, Skellefteå alternativt Umeå.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Digitala 1:a intervjuer sker via Skype med start v 7.Kvalifikationer
Som person är du:
Lösningsorienterad, tar eget initiativ och ser både utmaningar och lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har ett pragmatiskt förhållningssätt och förståelse för verksamhetens behov och anpassa lösningar. Du har förmåga att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen och perspektiv. Det innebär till exempel att du är kommunikativ, lyhörd samt har god samarbetsförmåga. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är nödvändigt Du har alltid anläggningen i fokus. Som person drivs du av att vilja förbättra miljöområdet. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom miljöområdet, eller annan utbildning som vi tillsammans med den efterfrågade erfarenheten bedömer jämförbar
flerårig aktuell och relevant erfarenhet av miljöarbete kopplat till väg och/eller järnväg i anläggningsbranschen, exempelvis HMSQ-ronder, KMA mm
god kännedom om samt praktisk erfarenhet av att tillämpa miljöbalkens regler
aktuell och relevant arbetserfarenhet av infrastrukturprojekt
körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
aktuell erfarenhet inom ett eller flera miljöområden såsom artskydd, kulturmiljö, naturmiljö, masshanteringsplaner, miljösäkring, invasiva arter, vattenverksamhet, förorenad mark, kemikaliehantering.
erfarenhet av att ha arbetat i en ledande roll, exempelvis som projektledare, uppdragsledare eller liknande
erfarenhet av arbeta med GIS
aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med tillsyn, uppföljningsarbete, granskning eller revision
erfarenhet av att hålla utbildningar eller framtagning av utbildningsmaterial inom områdetSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi vill att du bifogar ditt CV och examen/studie bevis som bekräftar dina svar på frågorna. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Anton Zakariasson 0101235298 Jobbnummer
9686804