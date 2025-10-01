Lösningsfokuserad Idrottplatsvaktmästare till kommunens idrottsanläggningar
Jönköpings kommun / Fastighetsskötarjobb / Jönköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Jönköping
2025-10-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla Jönköping? Vill du använda din kunskap och erfarenhet till att utveckla och förvalta våra idrotts- och friluftsanläggningar för att kunna erbjuda kommunens invånare och idrottsföreningar en bra upplevelse? Då har du ett jobb att söka.
Nu söker vi en idrottsplatsvaktmästare till en av våra idrotts- och friluftsanläggningar som vill vara med och stötta Jönköpings kommuns invånare, idrotts- och föreningsliv. Som idrottsplatsvaktmästare är du alltid Jönköpings kommuns ansikte utåt.
Är du vår nya kollega som har förståelse för föreningslivets funktion och som har ett stort intresse för idrott?
Ditt nya jobb
Idrott och förening är en av Kultur- och fritidsförvaltningens avdelningar med ansvar för bland annat driften av idrottsanläggningar, grönytor, sporthallar, isytor, fotbollsanläggningar, vandringsleder och friluftsbad. Den aktuella tjänsten finns inom enheten Anläggning väst, där vi har ansvar för bl.a. ishall, vandringsleder, friluftsbad, utomhusanläggningar (bandy, fotboll, friidrott), inomhusanläggningar (idrottshallar). Du kommer att vara placerad på Jönköpings idrottshus inom område inomhusanläggningar. Arbete på andra anläggningar kan bli aktuellt vid behov.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller motsvarande samt yrkeserfarenhet inom relevant arbetsområde. Du ska ha goda digitala och tekniska kunskaper. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och ha förmågan att planera och prioritera dina arbetsuppgifter men ser även stort värde i att samarbeta med dina kollegor. Du är en initiativtagande och trygg person som anstränger dig för att ge god service till våra besökare och drivs av att leverera lösningar. Som Idrottsplatsvaktmästare har du även många kontaktytor så du ska trivas och fungerar bra i dialog med skola, föreningar, aktiva mm. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på idrottsanläggning eller något tekniskt arbete men bemötande är det allra viktigaste i rollen som idrottsplatsvaktmästare.
Välkommen till oss
Idrott och förening är en av Kultur- och fritidsförvaltningens avdelningar med ansvar för bland annat driften av idrottsanläggningar, grönytor, sporthallar, isytor, fotbollsanläggningar, vandringsleder och friluftsbad. Den aktuella tjänsten finns inom Anläggning väst och du kommer att vara placerad på Jönköpings idrottshus och arbeta i våra idrottshallar in. Arbete på andra anläggningar kan bli aktuellt vid behov.Publiceringsdatum2025-10-01Övrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Du måste trivas med varierande arbetstider så som morgon, kväll och helg. Arbetstider anpassas efter säsong och behov, schema läggs därför inför säsongens aktuella behov.
Tjänsten är en heltid med start enligt överenskommelse, provanställning sex månader kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-
Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt (via post eller Bank-ID) i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/.
Välj registerutdrag för övrigt arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Vill du veta mer?
Johan Hjert enhetschef anläggning väst, 036-10 73 43, johan.hjert@jonkoping.se
Christer Thor facklig representant Kommunal, 036-10 20 04. christer.thor@jonkoping.se
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som idrottsplatsvaktmästare
#LI-Onsite
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt gällande kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Jobbnummer
9536159