Lösningsarkitekt /Utvecklare M365 sökes till Försvarshögskolan
Försvarshögskolan / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarshögskolan i Stockholm
, Karlstad
eller i hela Sverige
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Verksamheten utvecklas kontinuerligt och behovet av digitalisering och nya IT-tjänster ökar, vilket ställer höga krav på väl avvägda IT‐lösningar i samspel med säkerhetskrav, verksamhetens behov och den pedagogiska inriktningen.
IT‐avdelningens uppdrag är brett och omfattar allt från att tillhandahålla och vidareutveckla lärosätets digitala plattformar till införande av AI samt verksamhetsnära IT‐stöd med fokus på IT‐ och informationssäkerhet. Microsoft 365 utgör en central plattform i denna utveckling.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
I denna roll har du ett övergripande tekniskt ansvar för Microsoft 365‐plattformen. Du arbetar med lösningsarkitektur, tekniska vägval och utveckling av plattformen i linje med verksamhetens behov och organisationens krav på struktur, säkerhet och effektivitet.
Du ansvarar för att designa, vidareutveckla och strukturera lösningar inom Microsoft 365 med fokus på samarbete, informationshantering och automatisering. Arbetet omfattar även att driva utveckling kring hur AI‐stöd kan användas i plattformen, exempelvis genom Microsoft Copilot.
Du ingår i förvaltningsorganisationen och arbetar i nära samverkan med verksamhetsförvaltningsledaren. En central del av rollen är att leda den tekniska utvecklingen samt att samordna och leda det team av förvaltare och specialister som arbetar med plattformens utveckling och förvaltning.
Rollen innefattar även samordning inom SeqOps avseende plattformsrelaterade initiativ och kontinuerlig utveckling.
Vem söker vi
Du har minst fem års erfarenhet av Microsoft 365 i större organisationer och erfarenhet av lösningsarkitektur. Du har god kompetens inom SharePoint och Teams samt erfarenhet av utveckling inom Microsoft 365, exempelvis Power Platform och automatisering.
Du har erfarenhet av governance, informationshantering och arbete i förvaltningsmodell (t.ex. PM3). Du har arbetat med Microsoft Copilot eller motsvarande AI‐stöd samt har erfarenhet av att leda och samordna arbete.
Du har god pedagogisk förmåga och kan kommunicera tekniska lösningar. Du behärskar svenska i tal och skrift och kan tillgodogöra dig teknisk dokumentation på engelska.Dina personliga egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen krävs att du är lugn, trygg och professionell i ditt agerande och har förmåga att skapa förtroende i olika sammanhang. Du arbetar strukturerat och noggrant och har ett helhetsperspektiv.
Du är kommunikativ och har lätt för att anpassa ditt budskap till olika målgrupper. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och trivs i en roll där du kombinerar tekniskt djup med samordning och ledning av andra.
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Om anställningen
Detta är en tillsvidareanställning på heltid som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Ansök" på annonssidan.
I det personliga brevet ber vi dig motivera varför tjänsten intresserar dig, vilka av dina kunskaper och erfarenheter som är mest relevanta samt hur du tror att du kan bidra i rollen som ledningssekreterare hos oss.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Upplysningar:
För upplysningar om anställningen kontakta it-chef Marith Wiedersheim-Paul, mailto:Marith.Wiedersheim-Paul@fhs.se
.
Under perioden juli-augusti är möjligheten att besvara frågor om anställningen begränsad på grund av semester. Återkoppling lämnas så snart som möjligt, men svar kan i vissa fall dröja till efter semesterperiodens slut.
Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Jobbnummer
9984743