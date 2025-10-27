Lösningsarkitekt till Stockholm eller Uppsala!
Frontwalker Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frontwalker Group AB i Stockholm
, Uppsala
, Sundsvall
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Driv framtidens dataarkitektur - Bli vår nästa IT-arkitekt!
Frontwalker är en växande IT-koncern med bred geografisk spridning i Sverige och är idag 50+ anställda och vi finns på fyra orter i landet. Hos oss hittar du vassa medarbetare inom systemutveckling, IT Management, kravanalys, test och mycket mer. Du blir en del av ett gäng där vi tillsammans arbetar för att driva och utveckla digitala affärer, mjukvara och människor
Som konsult hos Frontwalker stöttar du verksamheter i deras digitala resa. Genom att kombinera teknik, strategi och affärsförståelse hjälper du våra kunder att skapa hållbara och effektiva IT-lösningar. Rollen innebär variation, utveckling och möjligheten att göra verklig skillnad i både privata och offentliga verksamheter.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 8 års erfarenhet av IT-arkitektur, systemintegration eller teknisk lösningsdesign.
Stark affärsförståelse och vana att kommunicera med både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Erfarenhet av säkerhet och riskhantering, inklusive best practices inom cybersäkerhet och regulatoriska krav.
Djup förståelse för systemutveckling och integrationsarkitektur.
Kompetens inom CI/CD, DevOps och API-design.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer inom exempelvis offentlig sektor, finans, hälsa eller industri.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Molnplattformar (Azure, AWS, GCP)
Fullstackbakgrund
Mikrotjänster och distribuerade system.
Säkerhetsstandarder och compliance (t.ex. ISO 27001, NIS2, GDPR).
Vi erbjuder dig En inkluderande arbetsplats
Work-life balance kultur
Interna utvecklingsmöjligheter samt kompetensutveckling
Friskvård och bra försäkringar
Flexibla lönemodeller
Sist men inte minst - att ha kul på jobbet
Hos oss ingår du i en grupp med riktigt vassa och duktiga kollegor och du får möjlighet att arbeta i spännande projekt inom såväl olika myndigheter som inom det privata näringslivet. Vår verksamhet bygger till stor del på kunder som vi har mångåriga relationer med. Därför har de i många fall gett oss förtroendet att bedriva förvaltning och nyutveckling av deras system som inhouse-projekt, samtidigt som vi har rena resursuppdrag. Du kan komma att få det bästa av båda världar!
Vi är ett socialt gäng i olika åldrar som gärna umgås och har kul ihop och ses på aktiviteter efter jobbet - det hoppas vi att du också uppskattar. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Vill du vara en Frontwalker?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Vid frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta Carolina Gustavson på 073505 42 34 eller mejla till rekrytering@frontwalker.se
Varmt välkommen att höra av dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frontwalker Group AB
(org.nr 556511-6125), https://frontwalker.se/ Arbetsplats
Frontwalker Kontakt
Carolina Gustavson carolina.gustavson@frontwalker.se 0735054234 Jobbnummer
9575280