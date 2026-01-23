Lösningsarkitekt till avdelningen för Analys och statistik
2026-01-23
Är du en erfaren lösningsarkitekt som vill bygga upp och kvalitetssäkra vårt datawarehouse för att stärka myndighetens analysförmåga? Då kan det här vara en roll för dig. Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Myndigheten arbetar enligt ett agilt arbetssätt baserat på SAFe för att utveckla framtidens e-hälsa och förbättra vardagen för patienter, vårdpersonal, apotek och social omsorg. Du kommer att arbeta inom den agila nätverksorganisationen i det nybildade tåget Sekundärdata och Analys som stöttar avdelningen med tekniska lösningar och tar fram lösningar tillsammans med tågets system arkitekt. Utöver det kommer du tillsammans med myndighetens övriga arkitekter delta i forum som ansvarar för att forma arkitekturen inom myndigheten.
Målet är att förbättra vardagen för patienter, vårdpersonal, apotek och social omsorg. Du får även möjlighet till vidareutbildning och att delta i olika nätverk, både inom och utanför myndigheten. Du kommer att tillhöra enheten Utveckling, inom avdelningen Analys och statistik. Enheten består, förutom av arkitekt, även av system- och databasutvecklare, testspecialister samt release train engineer.
Om avdelningen
Avdelningen Analys och statistik ansvarar för att det finns en god analysförmåga på myndigheten samt välutvecklade metoder och arbetssätt kopplade till analys och utredning. Avdelningen stödjer myndighetens utredningar och bidrar till att E-hälsomyndigheten levererar analyser och faktaunderlag av god kvalitet, så att myndigheten och regeringen kan fatta välgrundade beslut. Avdelningen bidrar även till en datadriven verksamhet på myndigheten.
Om dig
Vi söker dig som har noggrant och strukturerat arbetssätt och som brinner för att ta fram lösningar med välfungerande arkitektur och hög kvalitet. Du har vidare en helhetssyn, och en förmåga att se och hitta möjliga lösningar. Som person gillar du att samarbeta med andra, är kommunikativ, och du tar stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen som civilingenjör, systemvetare eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med IT-arkitektur
• aktuell arbetslivserfarenhet av design och utveckling av datawarehouse för statistik, analys och AI arbete
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• aktuell arbetslivserfarenhet av moderna utvecklingsmetoder och DevOps-principer
• arbetslivserfarenhet av modelleringsnotationer som Archimate och Unified Modeling Language (UML)
• arbetslivsrfarenhet av att översätta verksamhetskrav till tekniska arkitekturlösningar
• arbetslivserfarenhet av informationsarkitektur.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Elisabeth Ahlgren: 010-458 6216
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 20 februari 2026. Ladda upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan dessa orter.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb.
E-Hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten
